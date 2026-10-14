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En su agenda territorial en El Chaltén, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, permaneció en la localidad hasta este martes 13 de octubre, dando continuidad a una serie de actividades destinadas a conocer de primera mano las necesidades de la comunidad, atender las inquietudes de los vecinos y recorrer distintas dependencias públicas.

Entre los compromisos asumidos durante su estadía, el mandatario provincial concretó una visita al Puesto Sanitario de El Chaltén, acompañado por la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, con el propósito de interiorizarse sobre su funcionamiento, dialogar con el personal y analizar alternativas que permitan mejorar la prestación de los servicios de salud.

La recorrida permitió conocer las dificultades que atraviesan los trabajadores sanitarios y las demandas de una localidad que experimentó un importante crecimiento poblacional y turístico durante los últimos años, lo que plantea nuevos desafíos en materia de infraestructura, recursos humanos y organización de la atención.

Acompañar el crecimiento

Tras la visita, el gobernador se refirió a la situación sanitaria de El Chaltén y señaló que el crecimiento de la comunidad no estuvo acompañado, durante años, por la infraestructura y la planificación necesarias para responder a sus demandas.

“El Chaltén creció durante años, aumentó el turismo y también sus necesidades, pero faltó un Estado que acompañe el crecimiento con infraestructura y planificación. Hoy hay problemas acumulados y nos toca resolverlos”, expresó Vidal.

En este sentido, explicó que el Gobierno Provincial se encuentra evaluando distintas alternativas para fortalecer el funcionamiento del Puesto Sanitario, especialmente frente al incremento de la demanda asistencial que se registra durante la temporada turística.

“Estamos evaluando reforzar el equipo médico durante la temporada, sumar personal de apoyo y mejorar la organización de la atención. También necesitamos generar mejores condiciones para sostener a los profesionales que hoy están y facilitar la llegada de nuevos trabajadores”, detalló.

Estas acciones forman parte de una evaluación orientada a mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario local, contemplando tanto las necesidades de los residentes como las de quienes visitan uno de los principales destinos turísticos de Santa Cruz.

Presencia territorial

La visita al establecimiento sanitario se concretó como parte de los compromisos asumidos por el mandatario provincial durante su permanencia en El Chaltén, donde también desarrolló encuentros con vecinos y recorridas por organismos públicos. Compartió la visita con el intendente Néstor Ticó y la concejal Estefanía Leyes.

En ese contexto, Vidal remarcó la importancia de mantener un contacto directo con quienes diariamente sostienen los servicios esenciales, a fin de identificar las dificultades y establecer prioridades de trabajo.

Asimismo, vinculó las necesidades del sistema sanitario con otros desafíos que enfrenta la localidad en materia habitacional y de infraestructura, sobre los cuales el Ejecutivo Provincial viene desarrollando distintas gestiones.

“Así como estamos avanzando con viviendas, obras y otras deudas históricas de El Chaltén, también vamos a trabajar para que la salud esté a la altura de lo que la gente necesita”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador reconoció que las dificultades acumuladas requieren planificación y trabajo sostenido, al tiempo que reafirmó la decisión de continuar acompañando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.

“Sabemos que no todo se resuelve de un día para otro. Pero estamos presentes, escuchando, dando la cara y haciéndonos cargo de lo que falta”, manifestó.