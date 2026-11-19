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La provincia de Santa Cruz participó de la edición de Argentina Alimenta 2026, en Buenos Aires, con una delegación de 14 productores, emprendedores y empresarios que buscaron generar nuevos vínculos comerciales y ampliar la llegada de sus productos a otros mercados.

En diálogo con Radio LU12 AM680, la subsecretaria de Industria de Santa Cruz, Virginia Sturzenbaum, destacó la importancia de la participación provincial y señaló que la feria permitió conectar directamente a productores con potenciales compradores.

“Vinimos con 14 productores y emprendedores, empresarios, te puedo decir, porque en realidad son empresas que están dispuestas a instalar y a vender sus productos por fuera de la provincia“, explicó.

Nadia Ricci y la subsecretaria de Industria de Santa Cruz, Virginia Sturzenbaum, presentan uno de los productos santacruceños en la feria internacional.

Sobre la dinámica del encuentro, indicó que se trata de un espacio que facilita el contacto entre los distintos actores comerciales. “Es un lugar en donde se hace un match entre compradores y vendedores“, sostuvo. Además, remarcó que las reuniones permiten avanzar en conversaciones sobre comercialización y posibles acuerdos.

La oferta santacruceña incluyó productos de distintos sectores, entre ellos la pesca, la producción cárnica, las cerezas y las bebidas. Durante la feria también se realizaron degustaciones y presentaciones gastronómicas a cargo de la chef Alejandra Repeto, quien elaboró platos con productos del mar, de los ríos provinciales y carne de guanaco. Entre ellos hubo langostinos y salmón chinook.

Sturzenbaum mencionó además la presencia de empresas de Santa Cruz. En ese sentido, destacó el posicionamiento de la provincia en la actividad cárnica: “Santa Cruz es la principal productora y exportadora de carne ovina de la Argentina, y te puedo decir, Latinoamérica“.

“Vinimos con 14 productores y emprendedores, empresarios, te puedo decir, porque en realidad son empresas que están dispuestas a instalar y a vender sus productos por fuera de la provincia”, explicó la funcionaria.

Respecto del balance de las tres jornadas, la funcionaria señaló que hubo consultas de representantes de supermercados, exportadores y proveedores de logística, además de reuniones entre empresarios.

“Fue muy rico para todos los empresarios y para nosotros como provincia también, porque nos hacemos conocer, tenemos la posibilidad de hablar con ellos, de ofrecer también otros productos que no todos pudieron estar acá con nosotros”, expresó.

Finalmente, vinculó la participación con los objetivos productivos del Gobierno provincial y afirmó que la iniciativa responde a la necesidad de ampliar los mercados. “Aumentar la producción, salir afuera, poder vender, totalmente responde a eso“, concluyó.

La delegación contó también con la presencia de la ministra de la Producción, Nadia Ricci, y del secretario de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich.