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Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron este jueves una cumbre en la ciudad china de Shenzhen, en el sudeste del país asiático. Tras el encuentro, que se extendió durante una hora y media, difundieron una declaración conjunta con compromisos en materia de seguridad internacional, desarme nuclear, estabilidad energética y reforma de las Naciones Unidas.

La reunión tuvo como ejes centrales la prevención de un conflicto nuclear, las tensiones diplomáticas entre las principales potencias y la guerra entre Rusia y Ucrania. También incluyó referencias al funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), las inmunidades de los funcionarios estatales y el suministro de energía.

El documento recoge cuatro puntos principales que delinean la postura de los tres gobiernos frente a los desafíos internacionales.

En primer lugar, China, Rusia y Estados Unidos ratificaron su compromiso con la reforma de la ONU, en particular con el fortalecimiento de su Consejo de Seguridad. Según expresaron, el objetivo es dotar al organismo de mayor capacidad para responder a los problemas globales y cumplir con su misión de preservar la paz y la seguridad internacional. En materia energética, los mandatarios plantearon la necesidad de incrementar la producción y el envío de derivados del petróleo, con el propósito de beneficiar a todos los países. Asimismo, destacaron la importancia de garantizar un abastecimiento estable. Otro de los aspectos abordados fue el alcance de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Los tres gobiernos defendieron el principio del consentimiento de los Estados y el respeto por las inmunidades de sus funcionarios. En ese sentido, señalaron que la CPI y otros organismos de características similares no deben exceder sus atribuciones. Por último, los líderes coincidieron en que una guerra nuclear no tendría vencedores y que, bajo ninguna circunstancia, debería desatarse. A partir de esa premisa, se comprometieron a trabajar en la reducción de los riesgos asociados al armamento atómico y en la prevención de su proliferación.

La cumbre reunió a los líderes de las tres principales potencias en medio de las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales.

De acuerdo con distintos medios internacionales, durante las conversaciones también estuvieron presentes la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación de Irán, aunque estos asuntos no quedaron desarrollados en los principales puntos del comunicado.

Durante la cumbre, Xi Jinping sostuvo que las tres potencias deben asumir un papel ejemplar frente a los desafíos globales y contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad mundial. “La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias se enfrentan, el mundo cae en la agitación”, aseveró. Una vez finalizada la reunión, Donald Trump emprendió el regreso a Estados Unidos.

Los detalles de la cumbre

De acuerdo a datos publicados por medios internacionales, el encuentro se desarrolló durante exactamente 90 minutos en las instalaciones del complejo Kylin Villa. En paralelo, se llevó adelante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un contexto en el que cada gobierno buscó instalar sus prioridades en la agenda de diálogo.

Como anfitrión, Xi Jinping remarcó el valor simbólico de la convocatoria y su potencial para contribuir a la estabilidad estratégica internacional. Por su parte, desde la Casa Blanca describieron la reunión como una primera instancia exploratoria para analizar posibles reducciones de los arsenales nucleares, aunque descartaron que puedan alcanzarse resoluciones concretas en el corto plazo.

En tanto, el asesor presidencial del Kremlin, Yuri Ushakov, había anticipado que las conversaciones incluirían mecanismos para recomponer las relaciones entre las principales potencias y definir el papel que cada una puede desempeñar en la preservación del equilibrio internacional.

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