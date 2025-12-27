Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal destacó el proyecto vitivinícola en Lago Posadas, donde el Gobierno provincial, a través del Consejo Agrario y el Ministerio de Producción, desarrolla un viñedo experimental en chacras del Estado. Allí se están plantando 6.000 cepas –Syrah, Malbec, Gewürztraminer, Merlot, Sauvignon Blanc y Chardonnay– en una superficie de 12 hectáreas que ya cuenta con sistema de riego, galpón, alambrado y electrogenerador para protección contra heladas.

“Apostamos a nuevas formas de producir“, sostuvo el mandatario a través de las redes sociales y añadió: “Estamos impulsando en Lago Posadas el Plan de Desarrollo Vitivinícola de Santa Cruz junto al Consejo Agrario Provincial, con aportes del Consejo Federal de Inversiones“. En ese sentido, señaló: “Elegimos diversificar la producción y acompañar procesos que no son inmediatos y llevan tiempo. Sabemos que con trabajo y decisión política se pueden concretar“. Y acotó: “Es una forma de generar nuevas oportunidades y de apostar al desarrollo de nuestra provincia”.

El objetivo es ambicioso: posicionar a Santa Cruz como un nuevo actor en el mapa vitivinícola argentino, potenciar el turismo rural, generar empleo y recuperar el espíritu productivo de la región. “La independencia que necesitamos es fortalecer la economía a través de la producción”, expresó Vidal durante su visita al predio, en el marco de los actos del 9 de julio de este año.

Durante una recorrida, el gobernador visitó las chacras 55 y 56, terrenos pertenecientes al CAP donde se lleva adelante la implantación del viñedo que abarca 12 hectáreas. El trabajo realizado hasta la fecha incluye la construcción de un reservorio de agua, la compra e instalación de una bomba de riego y la adquisición de un tractor viñatero. También se han tomado en cuenta aspectos meteorológicos, con la adquisición de una estación meteorológica para monitorear las condiciones climáticas de la región y la compra de un PH-metro para medir la calidad del agua.

