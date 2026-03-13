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Viviana Carabajal, vocal por los pasivos ante la Caja de Previsión Social, expresó sus expectativas tras el retiro en Diputados del proyecto de emergencia económica. “Espero es que el Ejecutivo dé lugar al pedido de los diputados para que sea debatido con los representantes de los trabajadores“, sostuvo la funcionaria en diálogo con LU12 AM680.

Señaló que se ponía en juego el salario de cada trabajador. “Se habla de un congelamiento salarial en un contexto económico que viene marcando a nivel nacional con subas que no paran“, explicó.

Advirtió sobre el uso de terminología técnica en el anteproyecto. “Cuesta desmenuzar, cuando te ponen palabras muy técnicas, por ahí la gente dice que no pasa nada y no le dan la importancia que realmente merece“, relató.

Defendió la vigencia de la Ley Previsional 1782. La norma contempla la movilidad automática, permite que un aumento conseguido en paritarias por los activos se traslade al jubilado. “Vemos reflejado en forma automática el aumento que consiguió el compañero activo. Esa es la movilidad automática”, detalló.

Según la vocal, la iniciativa retirada ponía en riesgo este beneficio. Carabajal denunció que el texto establecía que “cada aumento se pagaría en el caso de que estuvieran los recursos“. “O sea, tendríamos que esperar a ver si el gobierno tiene plata para que nos pague. Eso va directamente por la movilidad automática que tenemos nosotros”, advirtió.

Carabajal sostuvo que el Poder Ejecutivo debe dar el puntapié inicial para las mesas de trabajo. Advirtió que el trámite legislativo y la burocracia implican un circuito que debe cumplirse antes de que el proyecto vuelva a Diputados. “Si no se cambian algunas cláusulas, nosotros los trabajadores no lo vamos a permitir”, sentenció la vocal.

Durante la entrevista, mencionó el temor de algunos trabajadores a manifestarse. “Tuve el apoyo y mensaje de mucha gente que no estaba ahí afuera por una cuestión de que me da miedo que me vean y me echen. Es momento de hablar las cosas como son”, expresó. También hizo referencia a la situación de efectivos policiales con sumarios.

Sobre el estado financiero de la institución, Carabajal reconoció la existencia del déficit. “Yo no voy a negar el déficit, es real, existe. No fuimos nosotros los trabajadores justamente los que fomentamos este déficit”, aclaró. Recordó que el Gobernador cifró el mismo en 270.000 millones de pesos durante su discurso inaugural.

Nación

Criticó la falta de reclamos ante la falta de envío de fondos por parte de ANSES. Comparó la inactividad provincial con las gestiones de Córdoba y Chubut. “ANSES tiene la obligación de mandar anualmente un dinero para ayudar a ese déficit y hace un tiempo, desde que está este presidente, no lo hacen y no vemos nada que se articule desde el gobierno provincial para pedirlo”, denunció.

Realizó un repaso histórico sobre la relación con Nación. Recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se dejaron de enviar fondos por cuatro años, pero el sistema se sostuvo. “La situación difícil que vive la Caja de Previsión no es de ahora, es de hace muchos años atrás”, puntualizó la representante de los pasivos ante el organismo.

La representante cuestionó la celeridad con la que se intentó tratar el proyecto en la Legislatura. “¿Por qué se subestima así el pueblo trabajador? Entró a la tarde el proyecto, toma estado parlamentario a la tarde para que al otro día sea tratado”, reprochó. Aseguró que los trabajadores están atentos en todos lados para defender su sueldo.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre la jubilación anticipada. “Es una trampa para el trabajador. Te falta un año, te mandan a tu casa con un 75% de tu haber, pero lo que no te dicen es que tu aporte a las cajas va a seguir manteniendo el 100% de lo que cobrabas”, explicó.