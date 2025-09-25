Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz sesiona de manera extraordinaria para debatir los pliegos de las cuatro ternas enviadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de designar a los nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La presidencia del cuerpo, a cargo del vicegobernador Fabián Leguizamón, oficializó la convocatoria en el marco de la ampliación del TSJ de cinco a nueve vocales, producto de la reciente modificación de la ley.

El proceso ocurre en un escenario de fuerte conflictividad institucional. En las últimas horas ingresaron a la Fiscalía N°1, a cargo de Federico Heinz, dos denuncias penales: una presentada por diputados de Unión por la Patria y otra por la Asociación Gremial Judiciales Provinciales. Ambas apuntan contra los legisladores del bloque oficialista “Por Santa Cruz”, que avanzaron con las ternas a pesar de la cautelar dictada por el juez Marcelo Bersanelli.

El magistrado había ordenado suspender por 10 días el tratamiento de las designaciones hasta que se resuelva de fondo la constitucionalidad de la norma que habilitó la ampliación del máximo tribunal. En diálogo con La Opinión Austral, el fiscal Heinz confirmó que investiga la posible comisión de un delito penal de acción pública.

Pese a la cautelar y a las denuncias en curso, la mayoría oficialista decidió convocar a la sesión de este jueves para prestar acuerdo a los cuatro nuevos vocales, lo que profundiza la disputa política y judicial en torno al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

