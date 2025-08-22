Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Walter Uribe, coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), habló acerca de la situación portuaria y las gestiones y trabajos que se están llevando a cabo en la provincia para potenciar las distintas actividades productivas.

En una entrevista con Radio Provincia, el funcionario provincial marcó que “vivimos mucho tiempo sin ser escuchados, con obras paralizadas”, enfatizando que “hoy tenemos el mandato del gobernador Claudio Vidal de mirar nuevamente al mar, y recuperar nuestros puertos como motores de desarrollo”.

En Puerto San Julián, destacó la resolución del abastecimiento de combustible para barcos, y el trabajo con Santa Cruz Puede para ampliar la actividad pesquera durante todo el año. “Ese era un problema serio, porque los barcos tenían que ir hasta Deseado o Caleta a cargar. Hoy logramos que una empresa radicada en la provincia brinde ese servicio en San Julián”, explicó.

El Puerto de Punta Quilla puede transformarse en un enclave fundamental en el transporte marítimo de la Patagonia más austral.

En Caleta Olivia, se pondrá en marcha en septiembre la obra del astillero y el Sincrolift, paralizada hace más de una década. Según señaló el funcionario, este proyecto prevé al menos 80 empleos directos, y más de 100 indirectos. “No es un proyecto inmediato, sino un trabajo a largo plazo que busca dejar capacidad instalada para toda la región” aseguró.

Sobre Puerto Deseado, Uribe resaltó la importancia de la presencia del Gobierno durante meses de incertidumbre laboral. “Nos reunimos con gremios y autoridades nacionales, para evitar conflictos mayores y sostener la actividad. Fue un tiempo muy complicado, pero la voluntad de los sindicatos permitió encontrar salidas”, señaló.

En Punta Quilla, se trabaja en la puesta en marcha de una línea de cabotaje entre ese puerto y La Plata, con el interés de empresas navieras y de transporte. “Hoy casi todo llega en camión, y eso encarece a las empresas de la Patagonia. Con el cabotaje vamos a reducir costos y dar más competitividad a la región”, subrayó.

Uribe remarcó que cada paso se logra gracias al trabajo conjunto de las áreas provinciales. “Solo con articulación entre Producción, Pesca, Trabajo, Servicios Públicos y los municipios vamos a tener puertos operativos, con reglas claras para trabajadores y empresas”, afirmó.

