Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de rescate animal se llevó a cabo este sábado en la localidad de Puerto Deseado. Personal de Bomberos acudió a una vivienda para poner a salvo a un pequeño gato que se encontraba en peligro.

El felino estaba atrapado dentro de una chimenea de material, sin acceso desde el exterior y a varios metros de profundidad desde el techo.

Ante esta situación, el equipo evaluó la estructura del lugar y llevó adelante una apertura controlada de la mampostería mediante el uso de herramientas eléctricas, como un martillo percutor, con el objetivo de concretar una extracción segura.

Por fortuna, el resultado fue exitoso: el cachorro atigrado fue rescatado sin lesiones y quedó a resguardo.

La Superintendencia de Bomberos compartió una imagen del animal junto a su familia y destacó el “profesionalismo y dedicación en cada intervención”.

Leé más notas de La Opinión Austral