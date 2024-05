En los últimos días, se hizo viral una campaña solidaria impulsada por una mujer de Puerto Deseado que lucha contra el cáncer de mama y se encuentra reuniendo fondos para poder costear el tratamiento. Se trata de Lucía Gerez de 41 años de edad, una empleada municipal de la localidad costera y madre de tres niñas.

“En el 2020 me diagnosticaron un cáncer de mama, en plena pandemia. Hasta la actualidad estoy en tratamiento. El cáncer fue mutando y hoy ya tengo metástasis, del mismo cáncer mamario, en la piel y los huesos. Hago quimioterapia en la ciudad de Caleta Olivia, porque acá en Deseado no está la parte oncológica ni quimioterapia, así que sí o sí hay que trasladarse y esos demanda una gran carga económica, porque son bastantes viajes”, comentó la mujer en diálogo con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

Y agregó: “Yo tengo por lo menos dos viajes mensuales, porque tengo que hacer dos quimioterapias por por mes. Por ahí a veces me hacen tres, así que son bastante viajes anuales“.

En ese sentido, Lucía comentó que como empleada municipal tiene cobertura social “pero se dificulta mucho el tema de los reintegros y eso hace más engorroso el poder costearse el tratamiento”.

Además, los más de 200 kilómetros que debe recorrer desde Deseado a Caleta para su tratamiento dificultan mucho más la cuestión logística. “Viajo en auto particular, por el hecho de que tengo mis tres nenas chicas y no me puedo dar el lujo de quedarme allá en Caleta“, indicó sobre sus hijas de 8, 13 y 19 años.

“Es un costo considerable, a parte de todo lo que lleva el tratamiento que uno piensa que es solo la quimioterapia y nada más, pero tenés toda la medicación paliativa y todo el resto que va sumando y en un momento cuesta”, expresó.

Rifa solidaria

En este marco, Lucía explicó: “Desde que comencé con la enfermedad siempre trato de hacer, junto a mi familia, alguna rifa o algo para costear el tratamiento y no tenga que todo salir de mi sueldo, dadas las circunstancias económicas del país. Lo que recaudo con la rifa es únicamente para el gasto de un año de tratamiento“.

De esta forma, la mujer indicó que quien desee adquirir un número para la rifa solidaria, con un valor de $3.000, se puede comunicar con ella a través del 2975-385249 o colaborar al Mercado Pago a través del alias “luciagerez.mp“.

“Doy gracias que tengo mucha gente que siempre me acompaña. Aparte de lo económico, los mensajes son lo que más te ayudan a seguir peleando, porque es una batalla bastante complicada. Yo creo que cualquier madre pone pilas, tengo tres criaturas, por las cuales tengo que ponerle actitud al día a día, así que eso es lo que me tiene firme hoy en día y creo que seguiré hasta que pueda”, manifestó.

“Poniendo la actitud, fe y con todos los buenos augurios de mucha gente sigo adelante”, añadió.

La salud de Lucía

En otro tramo de la entrevista, Lucía explicó los detalles de su enfermedad y el complejo cuadro clínico que atraviesa.

“No quiero ser extrema, pero como sabemos la metástasis no se cura, más que nada son quimios paliativas y bueno es lo que tengo hoy en día. Por ahí mejora o no, porque es un cáncer raro. Seguiré con quimioterapia hasta que veamos que se puede o que no se puede seguir adelante”, indicó.

Lucía debe realizar quimioterapia en Caleta Olivia al menos dos veces al mes.

Pese al difícil panorama, la mujer sigue firme dando batalla y se mostró agradecida ante el apoyo de la gente.

“Soy muy bendecida en todo lo que me han ayudado, porque la verdad que llevo un día y medio de venta de números y vendido muchísimo y muchísima gente colaboró sin querer numerito ni nada, así que muy bendecido la verdad“, expresó.

Además, Lucía destacó el apoyo de su pareja y consideró que “es la otra parte que que realmente me ayuda, porque yo costeo con mi sueldo el tratamiento y él costea la parte de casa, digamos, comida, estudio y alimentación obviamente”.

“La fe es lo último que se pierde, así que hasta donde se pueda hay que seguir poniendo positivo y dándole pelea a la enfermedad, porque esto es una pelea día a día y si uno está mejor de altitud es mejor para uno y lleva mejor la enfermedad también”, concluyó.