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Hace menos de un mes, La Opinión Austral dio a conocer que la familia de “Pablito” Salcedo, un niño de Puerto Deseado, estaba llevando adelante una colecta para costear un tratamiento en México.

“Pablito” nació con 25 semanas de gestación pesando 720 gramos y pasó sus primeros 22 meses de vida internado. Nació prematuro debido a una enfermedad hepática -que no había sido diagnosticada- de su mamá.

A los cinco meses de vida, sufrió un paro cardiorrespiratorio lo que le causó una parálisis cerebral. El diagnóstico es parálisis cerebral infantil, hipertensión pulmonar -controlada-, displasia broncopulmonar por prematurez, hipoacusia bilateral y distonía severa. Además, tiene hecha una traqueostomía y botón gástrico.

Con el objetivo de que el niño de seis años tenga una mejor calidad de vida se proyectaba viajar a México para que “Pablito” reciba Cytotron, un tratamiento experimental que no cuenta con cobertura. El costo era de 37.000 dólares más pasajes y estadía por 32 días.

Si bien la colecta continúa, el destino cambió. Al respecto, Ana Espada, la mamá del niño, explicó en redes sociales: “Hace más o menos tres meses, habíamos iniciado una campaña para llevar a Pablo a México para hacer el tratamiento, pero era mucha plata. Mientras se trabajaba para eso, seguimos buscando algún tratamiento en Argentina y gracias a una mamá que también está juntando dinero para llevar a su niño, encontramos el tratamiento de estimulación en Córdoba. Estamos muy contentos porque es dentro de nuestro país y porque sabemos que es más barato”.

La Estimulación magnética transcraneal (EMT) es una técnica de neuroestimulación y neuromodulación cerebral.

“Se nos acortó el tiempo porque el 7 (de septiembre), tenemos que estar en Córdoba para presentar a Pablo, ya lo vio la neuróloga y le armo todo el protocolo. Tenemos menos de un mes para juntar lo que falta del dinero, son algo de 4.000 dólares, pero el total del tratamiento son 6.860 dólares, tenemos que ir un mes y medio. Esperamos contar con el apoyo de todos, veníamos juntando plata para el Cytotron pero es un alegría para nosotros encontrar este tratamiento en Argentina”, expuso.

En este contexto, apeló al apoyo de la comunidad. “Cualquiera que quiera aportar ya sea con mil pesos, dos mil pesos, es de mucha ayuda. Sé que hay un montón de gente y si cada uno pone su granito, se va a llegar. Estamos muy agradecidos junto al papá de ‘Pablito’ y la familia, sentimos mucho el amor que tienen por nosotros y el apoyo que nos brindan”, expresó.

El alias para colaborar es pablito-8, a nombre de Ana Berenice Espada.

Buenas expectativas

Al respecto, Julieta Zabala, abuela de “Pablito”, manifestó a La Opinión Austral: “Encontramos un centro en Córdoba donde realizan un tratamiento similar o con propósito similar al de México . Y obviamente el hecho de no tener que salir del país es una ventaja, el costo -aunque sigue siendo elevado- es otra ventaja grande y este tratamiento tiene evidencia clínica, lo que el Cytotron aún no”.

Precisó que el tratamiento consta de 30 sesiones de Estimulación magnética transcraneal (EMT) en el centro Red Espin.

El sitio del centro Red Espin explica que la EMT “es una técnica de neuroestimulación y neuromodulación cerebral que facilita la reorganización funcional del cerebro y la recuperación clínica de pacientes con trastornos del sistema nervioso”.

“También tendrá otras terapias como kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición y atención pediátrica. Ellos tendrían que estar en Córdoba el 7 de septiembre y hasta el 16 de octubre , ya que le hacen pruebas anteriores y posteriores al tratamiento”, señaló la abuela del niño.

“La neuróloga que evaluó a Pablito por videollamada tiene muy buenas expectativas con respecto a resultados”, destacó.