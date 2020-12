Joven de Puerto San Julián pide colaboración para encontrar a su familia materna

Lucia Belén Aristimuño tiene 29 años y es oriunda de Puerto San Julián. Hace apenas tres días eligió las redes sociales para dar a conocer su interés en saber más de su familia materna.

"Tengo mucha intriga desde hace años de saber mis raíces, si tengo más familia biológica, tíos, primos, sobrinos. Estoy buscando familiares directos por parte de mi abuelo Ignacio Hiriberto Mandarino, nacido el 05-05-1936 quien junto a mi abuela Isolina Inés Díaz estuvieron viviendo en Copetonas trasladándose hacia Dorrego, después a Bahía Blanca y más tarde se vinieron al sur junto a sus hijas: Susana Federico, Mirta Mandarino, Claudia Mandarino (mi madre) y Adriana Mandarino", relató en una publicación realizada en su cuenta de Facebook.

"Lo único datos que tengo y que saben mi tía Adriana y mi madre Claudia es que mi abuelo Ignacio Mandarino tenía muchos hermanos (a una de las hermanas le decían o se llama Chicha) y los padres de mi abuelo Ignacio se llamaban José Mandarino y Florentina Laregain", detalló.

Compartiendo esta información, la sanjulianense busca localizar a otros familiares que jamás pudo conocer. "Quisiera saber si hay familia, si quedó...es una cuestión de sentido común, de saber y poder armar mi árbol genealógico. Una necesidad de sangre, verdaderamente es una sensación fea y cruel no saber, no conocer las raíces de uno...los lazos de sangre", manifestó y añadió que "no busco nada ni pretendo reclamar nada, sólo saber, conocer, eso es todo".

Cerrando, expresó "rengo mucha fe".