En los últimos días, un santacruceño se hizo viral al contar su peculiar historia en el ingreso de La Bombonera, para ver al club de sus amores, Boca Juniors. Resulta que era la primera vez que Maxi Parrijah, un joven músico de Puerto Santa Cruz, iba a ver al Xeneize y todo el episodio quedó registrado en video por el móvil de TyC Sports.

“Vengo a la cancha por primera vez, tengo 34 años, soy de Puerto Santa Cruz, un pueblito chiquitito de 6.000 habitantes, tengo una emoción tremenda de estar acá“, contó el santacruceño en diálogo con el periodista “Tato” Aguilera.

Y agregó: “Vine, conocí al amigo de un amigo, que tenía la nota de la entrada, quise pasar por otro lugar con tarjeta de socio, no sé qué pasó, me rebotó la ‘cana’, me retuvieron el documento, no sé nada de este quilombo”.

Según su relato, Maxi no tenía la certeza de poder ingresar al estadio, pero no podía disimular la emoción de estar en ese lugar.

“Me dijeron que pase por acá y tengo que ver si paso. Quiero estar acá, es una tremenda emoción”, aseguró.

Ante la consulta del periodista sobre el viaje, el santacruceño respondió: “No tengo idea la cantidad de kilómetros pero son dos días, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa“.

En ese tramo de la nota, le consultan si viajo en colectivo y para la sorpresa del reportero, Maxi contestó: “Vine haciendo dedo“.

Minutos más tarde, escoltado por “Tato” Aguilera, el santacruceño se acercó hasta los molinetes de La Bombonera con la expectativa creciente de poder ingresar. “Acá tengo el abono, estoy temblando“, contó.

Finalmente, el molinete marcó la luz verde y para el festejo de todos, Maxi pudo ingresar a la cancha de Boca y cumplir el sueño de ver a su club.

El clip de TyC Sports se hizo viral rápidamente, consechando más de 35.000 likes y cientos de comentarios.

El propio Maxi, quien es cantante y compositor, agradeció la entrevista y contó: “Voy a componer una canción con esto hermoso que me pasó. Los amo y aguante Boca“.