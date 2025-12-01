Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carolina, Silvina, Yanina y Emmanuel, hijas e hijo del veterano de guerra de Malvinas, Fernando Alturria, participaron de un homenaje a su padre, quien falleció en julio pasado tras una vida entregada a malvinizar.

El acto en el que se inauguró el Paseo Fotográfico “VGM Fernando Enrique Alturria, iniciativa del Centro de Veteranos de Guerra “Isla Soledad” de Puerto Santa Cruz, tuvo lugar en el marco de las actividades por el 147° Aniversario de Puerto Santa Cruz que se conmemoró este 1° de diciembre.

La foto fue tomada por Carolina Alturria en 2019 en el catamarán de El Calafate.

“Es un paseo fotográfico al que le pusieron el nombre de mi papá y nos invitaron para hacer este homenaje. Es un paseo muy lindo, se pueden ver fotos de Malvinas de manera cronológica, hicimos el descubrimiento de la imagen con todas las fotos, fue muy emocionante”, expresó, a La Opinión Austral, Carolina Alturria, quien viajó junto a su hija Jazmín.

La foto

Tiempo atrás, desde el Centro de Veteranos se comunicaron con las hijas e hijos de Alturria para darles a conocer el homenaje que llevarían adelante. “Lo único que nos pidieron fue que elijamos la foto en la que va a estar inmortalizado en el paseo, entre los cinco (hijos) pudimos elegir la foto que más nos gustaba de él”, comentó.

La foto elegida fue tomada por Carolina en 2019 en un catamarán en El Calafate. “Fue el recorrido que hizo acompañando a la virgen que estuvo en Malvinas en el 82′ hasta que fue devuelta a la Basílica de Luján“, precisó.

Sobre el vínculo con los veteranos de Puerto Santa Cruz, Carolina Alturria contó: “Mi papá hace muchos años que trabajaba con ellos, él trabajaba con casi toda la provincia y todo el país prácticamente. Los conocemos desde que somos muy chicos, hemos hecho congresos acá, han ido para Gallegos, nosotros hemos venido para acá y han trabajado un montón con mi papá y con mi mamá. Ya nos conocíamos”.

Tras la inauguración del paseo fotográfico, tuvo lugar el Te Deum y el acto oficial por el aniversario, donde los veteranos invitaron a la familia Alturria a acompañarlos en el desfile.

“Lo que ofreció toda su vida fue malvinizar”. CAROLINA ALTURRIA, HIJA DE FERNANDO ALTURRIA

Es de destacar que el paseo fotográfico está ubicado en la Plazoleta de los Héroes, lo que permite a cualquier vecino o turista recorrerlo libremente.

“Lo vivimos con mucha emoción. Es un honor para nosotros cada vez que se reconoce el trabajo de mi papá, es un orgullo gigante. Lo que ofreció toda su vida fue malvinizar, nos criamos en base a esos valores, que lo reconozcan así es hermoso, sabemos cómo se esforzaba, el empeño y el amor que le ponía“, expresó sobre el homenaje.

Cerrando, Carolina Alturria agradeció “al centro de veteranos de acá, estamos más que contentos. Esta es una manera de malvinizar durante todo el año, no solamente el 2 de Abril“.