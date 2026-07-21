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Punta Arenas realizó la presentación oficial del 45° Festival Folclórico en la Patagonia, uno de los eventos culturales más emblemáticos del sur de Chile, que este año volverá a reunir a artistas, compositores y público de distintos puntos de la región patagónica.

La edición 2026 se llevará adelante los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, desde las 20:00 horas, en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, escenario habitual de una celebración que año tras año convoca a miles de personas.

Durante el lanzamiento oficial, las autoridades destacaron que el festival mantendrá su tradicional certamen de la canción, considerado uno de los espacios más importantes para la difusión de composiciones inéditas de raíz folclórica, además de una programación artística especialmente diseñada para poner en valor distintas expresiones culturales del sur de Chile y la Patagonia.

Tres noches de música y tradición

En esta oportunidad, el festival se extenderá durante tres jornadas temáticas, cada una enfocada en diferentes manifestaciones del folclore y la identidad cultural del territorio.

La organización adelantó que participarán artistas nacionales, regionales e invitados internacionales.

Además del espectáculo artístico, el encuentro volverá a ser escenario de la competencia musical que reúne a representantes regionales, nacionales e internacionales seleccionados a través de distintos procesos clasificatorios realizados en la Patagonia.

Venta de entradas y transmisión

La venta de entradas comenzará este martes 21 de julio, de manera presencial y online.

Desde la organización también señalaron que el festival contará con transmisión en vivo a través de plataformas municipales y medios asociados, permitiendo que el espectáculo pueda seguirse desde distintos puntos de la Patagonia.

Un clásico de la cultura patagónica

El Festival Folclórico en la Patagonia se ha consolidado como una de las celebraciones culturales más importantes del extremo sur del continente. A lo largo de más de cuatro décadas ha reunido a destacados exponentes de la música folclórica y ha servido como plataforma para la difusión de nuevas composiciones inspiradas en las tradiciones y la identidad patagónica.

Con su edición número 45, Punta Arenas volverá a convertirse en el epicentro de la música de raíz folclórica, en una cita que cada año fortalece los lazos culturales entre Chile y Argentina.