En el marco del Ciclo “Cine e Historia. La Historia a través del cine” y al conmemorarse un nuevo aniversario del Genocidio Armenio, este sábado se proyectará el documental animado “Aurora’s sunrise” en la Sala de conferencias “Prof. Iris Bergero” del Campus Universitario de la UNPA-UARG.

La actividad contará con la presencia de Alejandro Avakian, delegado del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica.

Al respecto, la docente Isabel Ampuero comentó a Radio LU12 AM680: “La película está basada en la vida de una sobreviviente del genocidio armenio, Aurora Mardiganian, quien de muy pequeña viajó a los Estados Unidos y a partir de allí contó su historia de lo que sufrió en este genocidio”.

Sobre los hechos que se conmemoran cada 24 de abril, Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, recordó que el genocidio armenio “lamentablemente fue el primer genocidio del siglo XX y fue el que dio pie a que muy prontamente se diera otro genocidio que fue el holocausto contra el pueblo judío. Tuvo lugar entre 1915 y 1923 cuando se estaba organizando el nuevo estado turco a partir de lo que había sido la decadencia del imperio otomano, con una fuerte impronta nacionalista y de querer borrar otras identidades culturales, en este caso el pueblo armenio, un pueblo que además tenía otra religión, además de las diferencias culturales”.

Al respecto, sostuvo que “es muy importante que lo podamos recordar porque todavía el Estado turco no ha reconocido esto como un genocidio, lo sigue negando, ha sido ya reconocido por muchos países, entre ellos nuestro país, Argentina fue uno de los primeros en reconocerlo como un genocidio. Hay una militancia muy grande por parte de la diáspora armenia. Para nosotros que estamos formando futuros docentes también es importante mantener la memoria histórica porque lamentablemente hechos como estos no sólo quedan en el pasado sino que sirven como argumento para que se vuelvan a ejecutar en distintos momentos de nuestra historia”.

“Lamentablemente vemos hoy que hay otros genocidios que están ocurriendo en el mundo frente a nuestros ojos, entonces también es importante poder relacionarlo con lo que pasa hoy”, agregó.

Sobre la respuesta que suele tener el público a cada proyección, mencionó: “Cada una de nuestras películas siempre tiene una respuesta variada, nuestras películas son abiertas a todo público”.

Ampuero consideró que “es importante para reconocer a las víctimas, reconocer a los sobrevivientes, esta diáspora armenia que existe en el mundo en gran parte es producto de tener que huir para salvar sus vidas y eso no significa dejar de lado su cultura y su fe, sino reinventarse en otros lugares con esas heridas tan profundas que ha dejado el dolor de lo que vivieron y sufrieron. En casi todos los hechos traumáticos, a las personas sobrevivientes les ha costado muchísimo poder hablar, poder contar lo que sufrieron, lo que pasaron, han tenido que pasar una o dos generaciones para que eso ocurra”.

“Por lo general, suelen ser las abuelas, quienes se animan a contar a los nietos y han sido esos nietos los que han militado esta memoria histórica, en el caso de la comunidad armenia es bien claro y latente que eso ha ocurrido”, expuso.

En este sentido, indicó que “los estudiosos de genocidio mencionan que no reconocer un genocidio es la última etapa del genocidio, es parte integral de ese proceso que intentó exterminarlos y que lo sigue intentando a través de su no reconocimiento, entender que el silencio y el no reconocimiento es parte de una estrategia para negar lo ocurrido”.

En el cierre, añadió: “Historiadores turcos que han demostrado que esto efectivamente ocurrió y que fue un genocidio respecto a que había un plan sistemático por parte de quien utilizaba la estructura del estado para hacer desaparecer al pueblo armenio de su territorio. Es importante reconocerlo para poder entender a estas víctimas, lo que padecieron y hoy, seguir reclamando por justicia, hay muchas personas que perdieron a sus familiares, no saben qué fue de ellos, qué fue lo que pasó, y para que puedan encontrar esa verdad histórica y que el Estado lo reconozca”.

Con entrada libre y gratuita, la proyección se realizará este sábado a las 16:00 en el Campus Universitario, ubicado en avenida Gregores y Piloto “Lero” Rivera en Río Gallegos.