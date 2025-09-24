Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Amir, el bebé prematuro que fue operado a las pocas horas de su nacimiento en el Hospital Regional Río Gallegos, continúa derivado en Buenos Aires.

El pequeño nació el 17 de julio a través de una cesárea de urgencia luego de que los médicos detectaran una obstrucción en el intestino delgado que impedía su desarrollo normal.

En este contexto, a menos de 24 horas de haber nacido, Amir ingresó a quirófano para ser operado del intestino delgado.

Tanto lo del intestino delgado como una malformación en el brazo derecho, donde no desarrolló el antebrazo, la muñeca y la totalidad de los dedos, son hereditarios. “Va a tener que estar en el Garrahan hasta que cumpla cinco meses”. MARIO MELIÁN, PAPÁ DE AMIR Con el correr de los días, su estado de salud se complicó aún más cuando los especialistas le diagnosticaron una cardiopatía congénita, lo que llevó a que se solicitara su inmediata derivación a Buenos Aires.

“Gracias a Dios, mi hijo está bien. Lo van a operar, pero cuando tenga cinco meses, como no hay especialista acá, va a tener que estar en el Garrahan hasta que cumpla los cinco meses y ahí lo van a poder operar”, explicó Mario Melián, el papá de Amir, a Radio LU12 AM680.

El pasado 17 de septiembre, el bebé cumplió dos meses y ahora deberá aguardar en Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente.

El padre, quien se encuentra trabajando en Río Gallegos destacó la atención que ha recibido su pareja y su hijo en el Garrahan. “Muy buena atención y muy buenos especialistas”, valoró.

Dada la cantidad de tiempo que deberán permanecer en CABA y los gastos que esto implica, manifestó: “Va a necesitar ayuda de la gente”.

Quienes deseen colaborar económicamente con Amir y su mamá pueden hacerlo al alias Amir.2025prex