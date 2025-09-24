Your browser doesn’t support HTML5 audio
Amir, el bebé prematuro que fue operado a las pocas horas de su nacimiento en el Hospital Regional Río Gallegos, continúa derivado en Buenos Aires.
El pequeño nació el 17 de julio a través de una cesárea de urgencia luego de que los médicos detectaran una obstrucción en el intestino delgado que impedía su desarrollo normal.
En este contexto, a menos de 24 horas de haber nacido, Amir ingresó a quirófano para ser operado del intestino delgado.
“Va a tener que estar en el Garrahan hasta que cumpla cinco meses”.
MARIO MELIÁN, PAPÁ DE AMIR
“Gracias a Dios, mi hijo está bien. Lo van a operar, pero cuando tenga cinco meses, como no hay especialista acá, va a tener que estar en el Garrahan hasta que cumpla los cinco meses y ahí lo van a poder operar”, explicó Mario Melián, el papá de Amir, a Radio LU12 AM680.
El pasado 17 de septiembre, el bebé cumplió dos meses y ahora deberá aguardar en Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente.
El padre, quien se encuentra trabajando en Río Gallegos destacó la atención que ha recibido su pareja y su hijo en el Garrahan. “Muy buena atención y muy buenos especialistas”, valoró.
Dada la cantidad de tiempo que deberán permanecer en CABA y los gastos que esto implica, manifestó: “Va a necesitar ayuda de la gente”.
Quienes deseen colaborar económicamente con Amir y su mamá pueden hacerlo al alias Amir.2025prex
