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La Selección Argentina venció por 2-1 a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.

Un mes antes de que inicien los partidos, el Grupo La Opinión Austral entró en MODO MUNDIAL y, a través de distintas propuestas, entregó premios entre sus seguidores y lectores.

Se sortearon camisetas, álbumes, figuritas, kits para alentar a la Scaloneta y pelotas y además un televisor de 50 pulgadas.

Este miércoles, el Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial con los festejos en el centro de la capital santacruceña con los móviles de Radio LU12 AM680 y del diario La Opinión Austral, en vivo a través de las redes sociales.

A la final

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 también se vivió con temperaturas bajo cero en la pantalla gigante del Grupo La Opinión Austral, ubicada en avenida San Martín y Don Bosco.

Una de las vecinas contó que no vio el partido, sólo escuchaba los gritos. “Llegué 5′ (a la pantalla) antes de cerrar el partido. Es un locura“, afirmó.

“Hermoso”, calificó la semifinal Emilio al tiempo que reconoció: “Sufrimos, pero le tenía toda la fe”.

“Nacimos para sufrir, es nuestra historia. Increíble la vuelta, una vez más lo hicimos. Argentina es así, pasión”, manifestó Augusto, un vecino oriundo de Tucumán.

“A seguir confiando, a seguir creyendo, increíble. Ya estamos en la final de nuevo, más que felices”, cerró.

Diego, de Santa Fe con su bandera argentina con la bandera de Colón, celebró: ¡Vamos argentinos que salimos campeones, salimos campeones de vuelta!”.

Por su parte, Eugenia afirmó que “significaba mucho más que un partido y se ve acá en la calle: una alegría. Lo que venga después no importa, era ganar acá. No podíamos perder con Inglaterra”.

Hasta Juan Benítez, el jefe de imprenta del diario La Opinión Austral, exaltado expresó su alegría por la clasificación. “El fútbol es el deporte que inventaron ellos, pero no tienen huevos para jugarlo”, afirmó.

“Siempre manteniendo a Argentina del corazón, es pasión. Late Argentina, late el mundo porque Argentina ganó el mundo, porque Lionel Messi no ganó una copa, ganó el corazón de la gente, eso es lo que nos alienta que sea siempre humilde, coronado en gloria y humilde. Él sabe lo que es, sabe lo que es ser el dios de Argentina. Un capitán que se siente orgulloso de Argentina, es el capitán de Argentina”, expresó conmovido Leandro.

Último sorteo

Dalila Gentili, responsable del área comercial de La Opinión Austral, reconoció: “Sufrimos muchísimo, debo admitir que los últimos 10 minutos me fui porque los nervios eran demasiados y bajaba cada vez que había un gol, la alegría”.

Por último, adelantó que este viernes se realizaba el último sorteo de la picada para cuatro personas de La Colonia Tirolesa y un growler de 2 litros de cerveza tirada de Cervecería Artesanal Emperador. “Para que la gente pueda acompañar la final que vamos a ganar ¡Vamos a ganar!”, reafirmó.

Así fue la cobertura del Grupo La Opinión Austral

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