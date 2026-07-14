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De cara a nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, el encuentro agropecuario más importante del país, que abrirá sus puertas este jueves 16 de julio en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Enrique Jamieson, habló con Radio LU12 AM680 dando sus sensaciones y expectativas de cara al evento.

Como ocurre cada año, Santa Cruz volverá a decir presente con un espacio institucional, productores, cabañas y una agenda de reuniones que buscará posicionar la realidad del sector ganadero patagónico ante autoridades nacionales y representantes de toda la cadena productiva.

En ese sentido, Jamieson destacó que la provincia repetirá un formato similar al de la edición anterior, aunque con un espacio más amplio.

“El formato es similar al del año pasado, capaz que con un poco más de espacio, donde la provincia, a través del Consejo Agrario y del Ministerio de la Producción, se ha hecho cargo de llevarlo adelante”, explicó.

Además, Jamieson adelantó que la Federación aprovechará la concentración de funcionarios y referentes del sector para mantener reuniones y analizar las perspectivas productivas del próximo año.

“Nosotros como Federación básicamente vamos a tratar de mantener todas las reuniones posibles y nutrirnos de toda la información de lo que pueda estar ocurriendo en el próximo año productivo”, señaló.

Las ovejas de la Patagonia, un símbolo del campo en Santa Cruz.

Además, destacó la participación de la cabaña Coy Aike, del sur provincial, que competirá con ejemplares en la tradicional exposición. “Estamos contentos porque hay una cabaña del sur de la provincia que está participando con ejemplares también. Vamos a recorrer la muestra y tratar de lograr una buena representación de Santa Cruz“, sostuvo en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

Pero más allá del valor institucional que representa Palermo, Jamieson considera que la exposición también es una oportunidad para mostrar qué representa hoy el campo santacruceño.

“Por sobre todas las cosas, representa territorialidad. Santa Cruz se forjó con productores y hay una alta presencia, en su mayoría pequeños productores, diseminados por toda la provincia que siguen batallando en una situación bastante compleja. No está fácil producir en Patagonia“, afirmó.

Según explicó, la actividad continúa sustentándose principalmente en la producción de carne ovina y lana, aunque el escenario económico y climático viene golpeando con fuerza al sector.

El dirigente aseguró que el principal problema ya no pasa solamente por los costos, sino por la necesidad de recomponer la capacidad productiva de los establecimientos rurales.

“Ha habido en los últimos años un desgaste muy grande. Hoy el gran desafío es poder reconvertir un poco los campos a raíz de los años de sequía que tuvimos”, indicó.

A ese fenómeno climático se suma otro factor que desde hace tiempo genera preocupación entre los productores: la sobrepoblación de guanacos.

“Con la sobrepoblación de guanacos y el combo de la sequía se ha hecho muy difícil producir. Eso ha bajado mucho los índices productivos y hace más complejo recomponer la situación”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de transformar al guanaco en un recurso económico, Jamieson sostuvo que hoy las extracciones autorizadas son insuficientes para modificar el escenario.

“Se vienen haciendo esfuerzos, pero cuando tenés millones de animales y cada año nacen cientos de miles más, capturar 10.000 o 20.000 ejemplares no cambia la situación. Hoy el productor no está viviendo del guanaco“, afirmó.

Los guanacos transitan libremente entre establecimientos ganaderos.

En ese sentido, aclaró que la posición de la Federación nunca fue oponerse a la especie.

“Siempre dijimos que no estamos en contra del guanaco, pero sí de la cantidad que existe. Con esa carga de herbívoros es muy difícil lograr buenas pasturas en este desierto”, remarcó.

Durante la entrevista también se abordaron las experiencias agrícolas que comenzaron a desarrollarse en sectores de la cordillera santacruceña. Si bien valoró esos ensayos, Jamieson advirtió que no pueden trasladarse automáticamente al resto de la provincia.

“Puede ser una alternativa, pero en determinadas zonas. Hay lugares con más lluvias y mejores condiciones climáticas, mientras que en otros departamentos ni siquiera llegan a los 100 milímetros anuales. No es una solución general para toda Santa Cruz“, explicó.

Otro de los aspectos sobre los que hizo hincapié fue el incremento permanente de los costos para sostener la vida en el campo.

Aunque reconoció que la conectividad mejoró considerablemente gracias a nuevas tecnologías satelitales, sostuvo que la verdadera comunicación también depende de la infraestructura y de los servicios.

“Hoy la comunicación mejoró muchísimo, pero vivir en el campo necesita bastante más que internet. El costo del gas, de la leña, del carbón y de los fletes hace cada vez más difícil sostener los establecimientos rurales”, advirtió.

Sobre el final de la entrevista también opinó acerca del debate nacional sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, una discusión que volvió a instalarse en el Congreso.

Jamieson sostuvo que la Federación no rechaza la inversión extranjera, aunque marcó una condición central.

“Nosotros no estamos en contra de la extranjerización de la tierra siempre y cuando sea para producir. No estamos en contra del petróleo, de la minería o del hidrógeno verde, pero siempre con producción. Lo mismo ocurre con la tierra”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las grandes extensiones improductivas terminan perjudicando a quienes sí desarrollan actividades rurales.”Los productores quieren ser buenos vecinos, pero necesitan vecinos que también produzcan. Cuando hay muchas tierras sin producción, lo único que hacen es perjudicar a quienes trabajan“, concluyó.