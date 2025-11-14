Impulsado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), se llevará a cabo este fin de semana el II Festival “Ciencia y Saberes” en el Complejo Cultural Santa Cruz, sito en José Ingenieros 60.

Con entrada libre y gratuita, tanto sábado como domingo, de 15:00 a 21:00, el Complejo Cultural será sede de charlas, talleres, muestras, proyecciones y propuestas artísticas para todas las edades. Habrá más de 15 stands y muestras interactivas de escuelas, programas universitarios, institutos de investigación y organismos públicos que mostrarán cómo se produce y comparte el conocimiento en la región.

“La universidad tiene una gran oportunidad de dar a conocer qué es lo que produce y de poder visibilizar de otra manera cuáles son los temas que se están investigando y lo que se está produciendo”, manifestó Romina Perrone, secretaria de Extensión de la UNPA, a Radio LU12 AM680.

Este sábado a las 18:00 se presentará el Grupo Vendaval, integrado por Tania Miranda, Gabriela Carro y Manuel Obando.

También se desarrollarán actividades sobre educación, arte, filosofía, turismo, inclusión, tecnología e historia, además de proyecciones y debates sobre memoria, identidad y derechos humanos.

Entre las actividades programadas se destacan talleres de divulgación, propuestas performáticas, muestras interactivas y charlas abiertas. El arte ocupará un lugar preponderante en el cierre de cada una de las jornadas.

El sábado a las 18:00 se presentará en el Auditorio Luis Villarreal el Grupo Vendaval, integrado por Tania Miranda, Gabriela Carro y Manuel Obando, y de 19:00 a 21:00 habrá cine debate con la proyección de la película “Marichi Tukulpan”, del proyecto Petu Mongeleiñ, a cargo de Silvia Saldivia Melipil.

El documental, dirigido por Paula Rodríguez Sickert con producción de Paola Castillo Villagrán y coproducción de Gema Juárez Allen, indaga en las memorias de prisioneros mapuches expulsados de sus territorios durante las invasiones militares que fundan Argentina y Chile a través de la investigación de Margarita Canio.

Además, se realizará una muestra fotográfica acompañada de fragmentos de escritos, que fue parte de “Genocidios y negacionismos Nunca Más”, declarada de interés institucional en el ámbito de la UNPA en 2023.

Dichas actividades se enmarcan en el proyecto “Petu mongeleiñ: Memorias indígenas sobre La Conquista del Desierto y las masacres de la Patagonia rebelde”.

Por otro lado, este domingo las propuestas artísticas comenzarán a las 18:30 en la sala de las columnas con el espectáculo de Stand up “IN-CON-CIENCIA”, a cargo de Claudia Paredes y a la misma hora está prevista la presentación del Ensamble Coral Orkeke en el Auditorio, a cargo de la profesora Susana Peralta.

Desde las 19:30, Fanny Novack y Miguel Jancich presentarán “De vocaciones y canciones” y a las 20:30 se llevará a cabo el cierre con el Ballet Provincial de Danzas Folklóricas, ocasión en la que se presentarán Maia Leiva, Román Voutat, Yoel Lauquen y Mia López.

Durante las dos jornadas habrá transmisión especial de FM UNPA desde el Complejo Cultural que se podrá seguir por fm.unpa.edu.ar

Cronograma

Sábado

15:00 a 17:00 Muestra “El volcán dormilón” – Zona stands.

15:00 a 16:00 Charla “Literatura y memoria. Obras literarias sobre la Patagonia Rebelde” – Auditorio.

16:00 a 17:30 Taller “Desafíos a la inclusión social” – Biblioteca.

15:00 a 17:00 Taller “Mi primer herbario” – Alrededor del Complejo Cultural.

16:00 a 18:00 Taller de Expresión Corporal y Filosofía – Auditorio.

17:30 a 18:00 Charla “El arte de contar historias en turismo” – Biblioteca.

18:00 a 18:30 Exposición CITEC – Biblioteca.

18:00 a 19:00 Presentación musical del grupo Vendaval – Auditorio.

18:30 a 21:00 Taller “Redes Socia-bles: ¿cómo hacer que tus posteos sean inclusivos?” – Biblioteca.

19:00 a 21:00 Proyección de “Marichu Tukulpan” y debate – Auditorio.

Domingo

15:00 a 17:30 Proyección de la película “Pabellón en el cine” y debate – Auditorio.

15:30 a 16:30 Charla “Aportes de la hermenéutica para una tecnodiversidad cultural” – Biblioteca.

17:30 a 18:30 Charla “Historia, avances y perspectiva del acceso a la educación superior de las personas privadas de la libertad” – Auditorio.

16:30 a 17:00 Charla “Cómo cargar tu celular con unos simples pasos (literalmente)” – Biblioteca.

17:00 a 18:00 Conversatorio “Claves de la alfabetización universitaria” – Biblioteca.

18:00 a 19:00 Charla “Trans humanismo e IA” – Biblioteca.

18:30 a 19:00 Stand up “IN-CON-CIENCIA” – Sala de columnas.

18:30 a 19:00 Presentación del Ensamble Coral Orkeke – Auditorio.

19:30 a 20:30 Presentación “De vocaciones y canciones – Auditorio.

20:30 a 21:00 Presentación del Ballet Provincial de Danzas Folclóricas – Auditorio.