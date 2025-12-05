Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De cara a las fiestas de fin de año, La Opinión Austral y LU12 AM680 pusieron en marcha un sorteo imperdible: el premio principal fue un codiciado cordero patagónico aportado por La Rural de Río Gallegos y, como incentivo extra, se incluyó una picada para cuatro personas cortesía de El Palacio del Jamón RG.

La propuesta, difundida con intensidad en las redes del medio, invitaba al público a participar con una consigna simple: enviar un mensaje al número de WhatsApp publicado, contar cuál era la mejor forma de cocinar un cordero según su gusto, sumar los últimos tres dígitos del DNI y el contacto. Con eso, ya formaban parte del juego.

Graciela Ramayo, ganadora de la picada para 4 personas. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Este viernes a las 16:30 se concretó el esperado sorteo por la “Decana de la Patagonia”. Primero salió la picada, que quedó en manos de Graciela Ramayo. Acto seguido llegó el momento más celebrado. El locutor Carlos Saldivia anunció que la ganadora del cordero era Andrea Hinding.

“Gracias chicos, no lo voy a hacer yo, lo va a preparar mi papá, obviamente. Siempre la pasamos en familia, él (por su padre) trabajó en el campo de chico, pero hace muchos años que está acá y se encarga de cocinar siempre. Me parece que lo vamos a hacer antes, no llega a las fiestas”, expresó entre risas Andrea.

Cabe recalcar que el entusiasmo fue inmediato: entraron más de 350 mensajes y desde el primer minuto la audiencia se enganchó con la propuesta. Tanto el sorteo del cordero como el de la picada le dieron un clima especial al estudio de LU12 AM680, algo ya habitual para la comunidad de la capital santacruceña.

De hecho, hace poco el Grupo La Opinión Austral organizó un concurso de disfraces por Halloween. Decenas de chicos —y algunos adultos también— enviaron sus fotos luciendo atuendos terroríficos, tiernos y creativos. Los ganadores de aquella edición fueron Xiomara, Uriel, Sabrina e Iara, Agustín, Andrés y Emma, quienes con sus sonrisas, maquillaje y personajes conquistaron al público.