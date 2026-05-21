Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Días atrás, Daniel Peralta, diputado del bloque unipersonal de Santa Cruz Somos Todos, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto “Ley Valentín” de Protección y Bienestar Animal de la provincia de Santa Cruz que fue elaborado por proteccionistas a partir del rescate de un perro -posteriormente bautizado “Valentín”- que fue arrastrado 6 kilómetros y abandonado en un descampado de Río Gallegos.

Valentín fue arrastrado 6 kilómetros y abandonado, pero proteccionistas de Río Gallegos lo auxiliaron y este 14 de febrero de 2026 se celebró un año de su rescate.

La propuesta tiene entre sus fines “garantizar el bienestar integral de los animales, asegurando condiciones adecuadas a su especie, etapa de vida y necesidades individuales“, esto incluye velar por las condiciones básicas “garantizando alimentación adecuada, hidratación, higiene, contención, atención veterinaria y un hábitat seguro”.

También estipula que a los exclusivos fines de la aplicación de las políticas públicas y medidas administrativas previstas en la ley, “los animales serán considerados sujetos de especial protección y seres sintientes”.

Además, dispone la creación del Consejo Provincial de Protección Animal que podrá sancionar con trabajo comunitario obligatorio o multas económicas los actos de maltrato. Asimismo, establece los requisitos para los establecimientos de cría de animales y los centros de estética.

“Estamos súper felices porque es un proyecto que venimos hace muchísimos meses trabajándolo en forma conjunta con dos amigas más y que lo estén tratando hoy, nos sorprendió un montón porque pensamos que iba a ser una tarea más larga. Felices porque ya está en marcha”, manifestó Daiana Díaz, una de las autoras del proyecto e integrante de la organización “Valentín en cada huella”, a Radio LU12 AM680.

“Ningún animal debería sufrir en silencio”. DAIANA DÍAZ, INTEGRANTE DE “VALENTÍN EN CADA HUELLA”

Sobre la propuesta, expuso que “lo que busca es actualizar y fortalecer la legislación de protección animal en Argentina. Tenemos una ley nacional que está vigente, que es la 14.346, pero hoy no se estaría cumpliendo”.

“Lo que buscamos es que el maltrato y la crueldad animal tengan consecuencias reales con penas que sean más firmes y con unas herramientas más concretas para actuar ante estos casos de maltrato animal que vemos cotidianamente también a nivel provincial”, acotó.

Consultada sobre cómo se aborda el tema, Díaz explicó: “Va a partir desde cero porque en nuestra ciudad estamos viendo maltrato animal todos los días, pero no se está cumpliendo ningún tipo de pena, ni prisión, ni nada comunitario para esa persona. El proyecto plantea propone campañas de educación para promover el tema de las tenencias responsables, armar proyectos de prevención a nivel institucional también y las penas que rijan como corresponde“.

Díaz manifestó: “Venimos trabajando hace muchísimos años, soy voluntaria hace más de 15 años, así que conozco bastante el territorio con compañeros voluntarios, con proteccionistas, asociaciones y básicamente todos llegamos al mismo acuerdo. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo“.

Por último, mencionó que para el día de la sesión esperan el acompañamiento de los proteccionistas locales. “Convocamos a todos nuestros compañeros también voluntarios, proteccionistas, a que nos acompañen ese día porque esto es para ellos, no es para nosotros, es para los que no tienen voz, estamos ansiosos de que llegue ese día”.

Por último, Díaz manifestó: “Ningún animal debería sufrir en silencio. Es una tarea cotidiana que tenemos, vemos todos los días el maltrato, hay muchísimo dolor en los animales, hay muchísimo abandono e indiferencia, hay que poner un límite a todo esto y no mirar más hacia otro lado y que se cumpla la pena. Valentín representa una mirada más consciente, más empática y también moderna, la cual nosotros también queremos vivir como sociedad”.