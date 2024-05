El histórico kiosco ubicado en la intersección de calles Luis Piedra Buena y Alcorta, frente a Casa de Gobierno y a sólo 50 metros de la Jefatura de Policía, fue robado en la madrugada de este miércoles.

Su dueño, Luis Bitterlich, quien también trabaja como canillita de La Opinión Austral hace 30 años, había dicho que “más que un robo, fue un saqueo. Barretearon la puerta, rompieron el candado, que era grueso, y manotearon todo. Las cajas de bombones estaban en el suelo, se llevaron todos los alfajores, las cartas de truco, gaseosas, aguas, galletas”.

El día después, en diálogo con LU12 AM680, “Lucho” manifestó: “Te da un poco de dolor de cabeza, la bronca que comés es impresionante, fue una mañana muy fea, muy desagradable”.

Horas más tarde la jornada fue mejorando. “Vinieron chicos y chicas que conozco de años, hace 13 años que estoy en el kiosco. Los chicos subieron una historia en Instagram y se viralizó, y de repente empecé a recibir plata de gente que ni conocía. Me escribieron de Chile, de El Chaltén. El papá de una de las chicas que viene acá me donó $ 30.000 el día 15, cómo está la situación y el tipo me regaló $ 30.000… venían los chicos del colegio y me decían: ‘Dame un caramelo’ y me pagaban con $ 2.000. Me lloré todo, pero bien por la buena onda, la buena energía de la gente, por las actitudes positivas“, contó.

“Estoy en un ambiente tóxico porque hay mucha gente que por mi pelo, por mis rastas, cree que soy un delincuente, que hago cosas negativas. Algunos juran que soy narcotraficante y yo salgo a las 08:00-09:00 y hasta las 18:00-19:00 estoy laburando”, señaló.

“Lucho” recordó que “a principios de año me llamó la atención que metieron una llave en el candado, para mí ya estaban probando cómo entrar”.

En este sentido, manifestó: “Lo peor de todo es que es una esquina en la que estoy rodeado de policías, de cámaras, a 50 metros de Jefatura y cuesta creerlo porque no es la primera, es la segunda vez que me entran a robar“.

Cerrando, acotó que gracias a los gestos solidarios: “Si venías ayer al mediodía esto estaba vacío, si venías a las 17:00, ya había de todo”.

