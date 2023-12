Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el Colegio Secundario N° 19 “Cincuentenario de LU12 Radio Río Gallegos“, apadrinado por el Grupo La Opinión Austral a través de la “Decana de la Patagonia”, entregó sus diplomas a los estudiantes de las dos orientaciones que tiene la institución: Economía y Administración y Ciencias Naturales.

Todo el cuerpo directivo, docentes, no docentes y las familias se preparan para condecorar el esfuerzo de los y las jóvenes que, después de una intensa formación académica, tendrán su emotivo acto de graduación.

Se trata de un momento especial para los estudiantes, pero también para quienes los han acompañado durante el trayecto académico.

El abanderado del Colegio, Leandro (17 años), habló con el móvil de Radio LU12 AM680 y contó sus sensaciones en este cierre de ciclo.

“Nostalgia por todos los años vividos, pero sobre todo alegría, que es lo que me llevo. Nostalgia por saber que se termina todo y es el comienzo de una nueva etapa. Voy a estudiar el profesorado de Educación Física a distancia. Me gustó la amistad, me llevo muchos amigos“, relató el joven.

Por su parte, Alejandra (18 años), quién en esta oportunidad estuvo como primera escolta, expresó: “Estoy muy emocionada, muy contenta. Voy a estudiar psicopedagogía en la UNPA. Voy a extrañar las amistades, conocí muchas personas, me llevo lo mejor”.

En esa línea, Mauricio (18 años), quien también estuvo acompañando la bandera nacional, comentó: “Todavía estoy viendo que voy a estudiar, pero creo que voy a estudiar Animación. Todavía estoy viendo si me quedo acá o estudio en otra provincia. Estos últimos años encontré los compañeros correctos, con los que me llevo bien”.

Por otro lado, la rectora de la institución educativa, Carolina Vargas, dialogó con Radio LU12 y se mostró muy emocionada de haber concluído un nuevo ciclo lectivo.

“Muy contenta de poder llegar al egreso, acompañada de toda la comunidad educativa. Mucha concurrencia de los padres que acompañan a sus hijos. Es un lugar de mucho compañerismo, la mayoría de los estudiantes son del barrio y se conocen. A mucho los conozco desde chiquitos. Es una comunidad educativa muy amena con las amistades, tienen muy buen compañerismo“, manifestó.

“Hay trabajo en equipo, proyectos, actividades, muy buena predisposición para poder asistir”, agregó respecto al trayecto académico de los estudiantes.

Por otro lado, durante la ceremonia de egreso se realizó un homenaje a la profesora Andrea Santos, una docente cumplió que su trayectoria escolar en el colegio y tiene su merecida jubilación.