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Más de medio centenar de alumnos y alumnas del Colegio Santa Bárbara de Río Turbio visitaron el edificio del Grupo La Opinión Austral en Río Gallegos en el marco de un viaje de estudios denominado “Aventura santacruceña”.

La delegación estuvo conformada por Priscila Bautista Baldiviezo, Leila Bustos, Emilio Cardeza, Santiago Díaz, Benicio Domínguez Maclen, Olivia López, Dariel Matus, Sol Morales Morán, Ulises Oyarzún, Tiziano Paéz, Agostina Peña, Avril Perea, Santiago Quispe, Felipe Ríos Jazmín y Milen Rodriguez de 4to grado A.

Tapa de La Opinión Austral del martes 3 de noviembre del 2026.

También viajaron Mateo Calisaya, Danna Casimiro, Bárbara Copa Carlos, Liam García García, Khalil Hanuch, Francisco Lamas Escobar, Demián Ortiz, Jobana Ramos Casimiro, Tiziano Rivas, Ariel Saavedra, Carmen del Valle Santucho, Emilia Verón y Víctor Vilte de 4to grado B.

Los alumnos observando el trabajo del operador “Pepe” Cárdenas y la productora Vanesa Mercado. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Completaron el grupo Tiana Barrientos, Jesús Cárdenas Rodriguez, Bruno Castellano, Bástiam Ferreyra Ormeño, María Pilar Garcés Norval, Constantino Galigniana, Nahiara García Cardozo, Francisco Gordillo, Amelie Jofré Martínez, Aramis Miranda, Danna Neri Torres, Dalma Perea Muniz, Mailén Retamal, Guillermina Rodriguez González, Jimena Segovia, Brunella Videla y Emanuel Viera Videla de 4to grado C.

Cabe mencionar que la delegación es acompañada por los docentes Bruno Carrizo, Cecilia Gomez, Hugo Juarez, Aníbal Jaimez, Norma Rodriguez y Natalia Carlos.

Los niños aprovecharon la oportunidad para leer el diario. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Durante su visita, alumnos y alumnas recorrieron los estudios de Radio LU12 AM680, la redacción integrada del diario La Opinión Austral, único diario impreso de la provincia, y de laopinionaustral.com.ar, y los estudios de LOA Contenidos.

La recorrida fue guiada por María Eugenia Sanhueza, responsable del área de Recursos Humanos, quien les explicó cómo se trabaja en cada una de las áreas de la empresa periodística.

El viaje educativo que incluye a las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz finalizará este miércoles a las 11:00 en Puerto San Julián con el descubrimiento de una placa recordatoria con motivo de destacar el hito histórico de la celebración de la primera misa en territorio argentino.

La delegación en los estudios de LOA Contenidos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Para nosotros esto es importante en cuanto destacamos que allí nació nuestra fe y los valores que profesamos como cristianos”, destacaron las autoridades de la institución que el próximo 13 de marzo celebrará 60 años al servicio de la comunidad.

Así fue la visita del Colegio Santa Bárbara

1 de 9 | Alumnos y alumnas del Colegio Santa Bárbara en la redacción de La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 9 | La delegación en los estudios de LOA Contenidos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 9 | A través de un video, conocieron el trabajo que se realiza en la planta impresora de La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral 4 de 9 | Los pequeños leyendo las noticias en el único diario impreso de Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral 5 de 9 | La responsable de Recursos Humanos, María Eugenia Sanhueza guió la visita de la delegación. Foto: José Silva/La Opinión Austral 6 de 9 | Una de las pequeñas alumnas posando con la edición impresa de La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral 7 de 9 | Los alumnos del Colegio Santa Bárbara posaron con el locutor Carlos Saldivia. Foto: José Silva/La Opinión Austral 8 de 9 | Los niños aprovecharon la oportunidad para leer el diario. Foto: José Silva/La Opinión Austral 9 de 9 | Los alumnos observando el trabajo del operador "Pepe" Cárdenas y la productora Vanesa Mercado. Foto: José Silva/La Opinión Austral