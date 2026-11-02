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Escorpión consiguió una de las clasificaciones más importantes de su recorrido en el Torneo Regional Federal Amateur al dejar en el camino a Boxing Club, uno de los históricos del fútbol santacruceño. Después de imponerse por 3 a 1 en el encuentro de ida e igualar 1 a 1 en la revancha, el conjunto dirigido por Carlos Padín cerró la serie con un resultado global de 4 a 2 y mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en la competencia.

Luego de la clasificación, Juan Manuel Espíndola y Gustavo Méndez, dos de los protagonistas de la eliminatoria, visitaron los estudios de LU12 AM680 y compartieron sus sensaciones sobre una serie exigente, marcada por la intensidad física, la tensión y los momentos decisivos. El arquero fue una de las grandes figuras de Escorpión, especialmente por el penal que atajó en el partido de ida y sus intervenciones en la revancha, mientras que Méndez tuvo un papel determinante al convertir el gol del empate en el segundo encuentro, cuando Boxing había conseguido ponerse en ventaja durante los primeros minutos.

La revancha comenzó de la manera menos esperada para el “Alacrán”. El gol tempranero de Boxing representó un golpe anímico y futbolístico, pero el equipo supo atravesar ese momento de incertidumbre, acomodarse en el campo y recuperar el equilibrio antes del descanso. Méndez reconoció que el tanto inicial fue un baldazo de agua fría, aunque destacó la capacidad del grupo para mantener la calma y responder ante la adversidad.

“De eso también se trata el equipo que tenemos, sabemos aguantar esos malos momentos y esas tensiones en los primeros diez minutos. Después creo que nos acomodamos un poco, ajustamos en el entretiempo y tuvimos la suerte de conseguir el empate terminando el primer tiempo“, explicó.

Para el delantero, haber alcanzado la igualdad antes de irse al vestuario tuvo un valor importante, no solamente por el resultado, sino también por el impacto psicológico que podía generar en el rival. Boxing necesitaba seguir buscando goles para revertir la eliminatoria y el empate de Escorpión volvió a ponerle cuesta arriba la clasificación. En ese sentido, Méndez consideró que el equipo aprovechó ese momento para corregir cuestiones tácticas y afrontar el complemento con mayor tranquilidad.

El autor del gol también contó cómo se preparó la jugada que terminó en la igualdad. Frente a los centrales de Boxing, debió disputar constantemente las pelotas divididas y utilizar su físico para generar situaciones de peligro. Según explicó, era una de las alternativas que habían trabajado durante los entrenamientos, aunque reconoció que las características del partido obligaron a adaptarse permanentemente.

Sobre la definición, contó que decidió levantar la pelota ante la salida del arquero, luego de haber intentado anteriormente resolver una situación similar con un remate bajo. La ejecución terminó siendo efectiva y permitió que Escorpión recuperara el control de la serie.

Del otro lado, Juan Manuel Espíndola volvió a demostrar por qué fue una de las piezas fundamentales de la clasificación. El arquero, que ya había sido decisivo en el partido de ida al contener un penal, tuvo nuevamente intervenciones determinantes durante la revancha, especialmente cuando Boxing intensificó sus ataques en busca de los goles que necesitaba. En el segundo tiempo debió abandonar en varias oportunidades su área para anticiparse a los delanteros y cortar pelotas largas que superaban la última línea defensiva.

Espíndola explicó que esa tarea forma parte de la identidad futbolística de Escorpión, un equipo que busca achicar los espacios y adelantar sus líneas para presionar al rival.

“Nosotros somos un equipo que salimos rápido a achicar la cancha. Por ahí podíamos quedar en una enganchada y, encima, ninguna de esas jugadas fueron offside. Valían todas”, comentó al recordar algunas de las situaciones en las que tuvo que intervenir fuera del área.

El guardameta también recordó dos mano a mano que logró resolver con los pies, uno en cada tiempo, y que evitaron que Boxing pudiera ampliar la diferencia. Su seguridad durante los dos encuentros terminó siendo determinante para que el “Alacrán” pudiera sostener la ventaja obtenida en la ida y sellar el pase a la siguiente instancia.

Más allá de las actuaciones individuales, ambos futbolistas coincidieron en destacar la fortaleza del grupo y la ambición deportiva que caracteriza al plantel. Espíndola, que llegó a la institución en agosto, valoró la rápida adaptación de los refuerzos y el buen ambiente que encontró dentro del vestuario. También destacó el entendimiento futbolístico que lograron construir con sus compañeros en poco tiempo, una cuestión que considera fundamental para afrontar partidos de esta exigencia.

Méndez, por su parte, remarcó que desde su llegada encontró un equipo con objetivos claros y una mentalidad ganadora. “Llegué a un grupo ganador que quiere ganar todo y vamos a dar lo mejor en las dos competencias”, afirmó, dejando en claro que Escorpión no pretende descuidar el campeonato local mientras continúa su recorrido en el Regional.

Juan Manuel Espíndola, que llegó este año desde Júpiter de PIedrabuena, fue clave para que Escorpión le gane a Boxing. FOTO: VANINA JANCICH/LOA

Con Boxing ya eliminado, el próximo desafío será Camioneros de Río Grande, que consiguió su clasificación después de superar a Bancruz en una definición por penales. Los futbolistas de Escorpión estuvieron presentes en ese encuentro y pudieron observar algunas de las características del próximo rival.

Ambos coincidieron en que se trata de un equipo que apuesta con frecuencia al juego directo y a los envíos largos, aunque advirtieron que deberán estar preparados para las distintas variantes que pueda presentar el conjunto fueguino cuando juegue como local.

“Vamos paso a paso, afrontando cada eliminatoria de la mejor manera. Estamos preparados para lo que venga”, sostuvo Méndez. Espíndola también destacó la fortaleza física y mental del plantel como uno de los principales atributos para afrontar esta etapa de la competencia. “Gracias a Dios tenemos un equipo fuerte, tanto de cabeza como físicamente, y estamos trabajando para estar a la altura”, señaló.

La ilusión del “Alacrán” también se sostiene en la identidad de un grupo que combina jugadores con experiencia y futbolistas que llevan tiempo defendiendo los colores de la institución. Durante la entrevista, los protagonistas resaltaron el sentido de pertenencia que existe dentro del plantel y el compromiso de quienes forman parte del crecimiento deportivo e institucional de Escorpión, un club que continúa avanzando con proyectos propios y el objetivo de consolidarse entre los protagonistas del fútbol regional.

La eliminación de Boxing tiene, además, un significado especial por la historia y el peso que representa el “Albiverde” en la competencia. Sin embargo, los jugadores prefirieron poner el foco en el trabajo realizado y en la preparación que les permitió quedarse con la serie.

“Nosotros queríamos pasar, ganar y pasar. Sabemos que hace bastante tiempo que Boxing no quedaba afuera de esta competición, pero nos preparamos para ganar los dos partidos”, expresó Méndez.

Gustavo Méndez tuvo una díficil batalla contra los centrales del Boxing Club. FOTO: VANINA JANCICH/LOA

Con el pase asegurado y una nueva eliminatoria por delante, Escorpión buscará hacerse fuerte de local y trasladar a la cancha de Camioneros el rendimiento que le permitió superar una de las pruebas más exigentes del torneo. Espíndola, con sus atajadas, y Méndez, con su gol, fueron dos nombres determinantes en una clasificación que alimenta la ilusión de todo el Alacrán, que ahora quiere seguir haciendo historia en el Torneo Regional Federal Amateur.