El 5to año de Comunicación del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos realizó una visita educativa al edificio del Grupo La Opinión Austral.

Los y las estudiantes participaron de “La mañana de LU12” conducida por Pablo Manuel y Victoria Lescano. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Este miércoles, el curso recorrió los estudios de Radio LU12 AM680, de LOA Contenidos, y la redacción de La Opinión Austral y laopinionaustral.com.ar.

Además, tuvieron la oportunidad de sumarse a la transmisión del programa “La mañana de LU12”, que se transmite por LU12 AM680 y You Tube, y conversaron con sus conductores: Pablo Manuel y Victoria Lescano.

“Es muy grande, se ve bastante lindo, es estético”, observó Sol López, una de las estudiantes, sobre los estudios del área audiovisual, desde donde también se realizan las transmisiones de “Fuera del aire” y “Desorden en la mesa”, los programas que se transmiten por YouTube y Twitch.

En cuanto a su interés en la orientación elegida, manifestó: “Me metí para poder explayarme más al hablar, para poder usar mejor las palabras”.

Respecto a la consigna áulica de la visita, comentó: “Vinimos a ver la historia de la radio, cómo se producen las noticias, cómo eran antes en cuanto al diario. Vinimos a sacar unas fotos, hacer tareas“.

“Ahora estamos muy pegados a la redes”, indicó respecto a cómo se informa en la actualidad.

Consultados sobre cómo se informan, los estudiantes afirmaron que mediante redes sociales y “si te interesa, haces clic (al enlace)”.

Por último, entre los principales temas de su interés para informarse coincidieron en los deportes, la música, y el paro docente que los afecta de manera directa.