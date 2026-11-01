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Víctor Burgos, el vecino de Río Gallegos que desde 2018 lleva adelante homenajes a los 44 tripulantes del ARA San Juan, inaugurará este domingo 15 de noviembre el Museo Los 44 latidos en el barrio ADOSAC de la capital santacruceña.

El locutor Carlos Saldivia entrevistó a Víctor Burgos, referente de los homenajes a los tripulantes del ARA San Juan en Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En 2025, en el acto, Susana Vizcarra le entregó el sable ceremonial perteneciente al suboficial principal Walter Germán Real. En la oportunidad, Burgos había dado a conocer su anhelo de concretar un museo. “En la entrada de mi casa, me gustaría hacer un pequeño museo, ya tengo la causa asumida, quiero seguir con eso. Ojalá que en el homenaje al ARA San Juan, el próximo 15 de noviembre, estemos abriendo la puerta del museo”, había manifestado a La Opinión Austral.

El deseo expresado en 2025 fue confirmado por el mismo Burgos a inicios de junio en diálogo con Radio LU12 AM680 y finalmente, días atrás, dio a conocer en “La Decana de la Patagonia” detalles sobre la inauguración.

Víctor Burgos sostiene el sable del suboficial principal Walter Real. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“El año pasado cuando me entregaron el sable, me comprometí a hacer el museo y hoy te estoy contando a vos y a toda la audiencia que el 15 de noviembre se inaugura el museo y el nombre es Los 44 latidos”, manifestó en los estudios de Radio LU12 AM680.

“Va a ser el único museo en el país, cosa que nunca me imaginé. Dije: ‘Voy a hacer el museo por haber recibido un sable de un héroe'”, añadió.

El museo, además de contar con todas las donaciones de objetos realizadas por los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, incluirá una placa enviada desde San Juan por la Armada Argentina en agradecimiento a una replica del submarino que realizó.

Homenajes

Sobre cómo comenzó con los homenajes, recordó que junto a su esposa “cuando arrancó la causa, lo veíamos, lo comentábamos y lo seguíamos. Al tiempo, la mala palabra, como le llamo yo, me la llevó, así que en el 2018, mis hijos me dijeron que me vaya, hice un viaje para despejar un poco y a la vuelta, frente a Caleta Olivia, mirando el mar, se me vino a la mente el ARA San Juan. Una vez que llegué acá, al segundo día, arranqué”.

“Lo único que quería era hacer la réplica del ARA San Juan”, rememoró. El acto comenzó a tomar forma con la colaboración de Eliana López. “Ella logró contactarse con un familiar, hablamos, y en noviembre, hicimos el primer homenaje. En el segundo homenaje, compramos cuatro pasajes y vinieron seis familiares, dos se lo costearon y nosotros logramos traer a cuatro, así se empezaron a sumar más familiares para estar en contacto”, repasó.

Consultado sobre el vínculo con la Armada Argentina, Burgos comentó: “Siempre trabajamos en conjunto con el capitán Olmos, capitán Barriga, capitán Carrizo. Lo único que pedía era el alojamiento (para los familiares de los tripulantes), después nosotros nos hacíamos cargo de la comida, de todo, pero con esta gente nueva que llegó prácticamente fue un no, me cerraron la puerta”.

Sin embargo, esto no detuvo al vecino que sigue trabajando para mantener viva la causa del ARA San Juan.

Tapa de La Opinion Austral del 16 de noviembre de 2025.

Memoria de los Héroes

Instituido en 2024, por ley 27.758, cada 15 de noviembre se conmemora el Día Nacional por la Memoria de los Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino. La fecha corresponde al día en el que se perdió contacto con el submarino mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge, en medio de un fuerte temporal.

Los restos del submarino fueron hallados el 17 de noviembre de 2018, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a más de 900 metros de profundidad.

En este marco, este domingo 15 de noviembre a las 16:00 y con la presencia confirmada de al menos dos familiares de los tripulantes tendrá lugar el acto homenaje e inauguración del Museo Los 44 Latidos en Río Gallegos.