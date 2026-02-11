Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las instalaciones de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofe de Santa Cruz, este lunes minutos después de las 15:00, autoridades provinciales recibieron a los brigadistas de Río Gallegos que combatieron los incendios forestales en Chubut.

La delegación integrada por un total de 23 brigadistas de las localidades de El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, 28 de Noviembre, Río Turbio, Los Antiguos, Lago Posadas y Perito Moreno, estuvo aproximadamente 20 días en Chubut.

La llegada de los brigadistas de Protección Civil en la tarde de este lunes.

Horacio Yapura, quien junto a Néstor Ledesma, Facundo Ferreyra, Juan Carlos Hernández, Carlos Ojeda, Cristian Varela y José Barría, integró el grupo de brigadistas de Río Gallegos, expresó en Radio LU12 AM680: “Fue un gran orgullo y honor trabajar con ellos”.

“Cuando estás en el terreno, tenés situaciones complejas y ahí es donde hacemos hincapié en el conocimiento. Siempre apuntamos mucho a las capacitaciones para poder abordar este tipo de emergencia. En Santa Cruz no tenemos tantos requerimientos o incendios forestales, antes de ir al Chubut, fuimos al incendio en El Chaltén y unos días antes, habíamos estado en Caleta Olivia”, repasó.

Yapura reconoció que estar en medio del incendio que ya arrasó con más de 50 mil hectáreas: “Es como una película. Es increíble el comportamiento del fuego y cómo se desplaza con velocidad, es un fuego impresionante, de 30 a 40 metros, los pinos, los árboles encendidos, el comportamiento del viento influye un montón, por una pequeña brisa al día siguiente se arma otro foco de incendio. Impresionante”.

“Las horas de trabajo eran muchas y pocas horas de sueño”. HORACIO YAPURA, BRIGADISTA

Los brigadistas trabajaron durante una semana en la zona de Cholila, luego las tareas se dividieron y les correspondió hacer fajas mientras que parte del equipo de Comunicación y Salud colaboraron en la línea de fuego, siempre de acuerdo a las indicaciones del COE de Parque Nacional.

“Teníamos que estar a las 05:00 en el COE, ellos te daban un puesto de trabajo porque lamentablemente hay muchos focos en la zona. Se trataba de cumplir el objetivo, gracias a Dios, la brigada de Santa Cruz cumplió con cada objetivo que le daban a diario, cumplía el requerimiento y así sucesivamente. Las horas de trabajo eran muchas y pocas horas de sueño. Mucho calor, impresionante”, explicó sobre las jornadas que finalizaban cerca de las 19:00.

Los brigadistas riogalleguenses de Protección Civil que colaboraron en el combate de los incendios forestales en Chubut.

“Hay días en los que estuvimos hasta las 20:00 porque una vez que se sube, como quien dice, ‘arriba de las montañas’, vas con tu mochila, tu vianda seca y empezás a caminar con las herramientas o con lo que tengas que trabajar, ya no bajas hasta cumplir tu labor”, señaló.

Yapura comentó que el lugar donde paraban quedaba a 70 km. del lugar de trabajo. “Un día, estábamos por cenar y comienza un foco de incendio justo donde íbamos a cenar, ese día estuvimos con un incendio bastante grande hasta como las doce de la noche”.

“Nunca nos faltó nada, agradecido a la provincia de Chubut que nos atendió muy bien”. HORACIO YAPURA, BRIGADISTA

“Estar ahí, verlo, presenciarlo, algunas situaciones son duras. La gente del lugar está muy agradecida con cada una de las brigadas. Estamos muy contentos de poder haber dado una mano a la provincia vecina del Chubut”, expresó.

Cerrando, Yapura agradeció “a la familia de los brigadistas, ya que sin el apoyo de ellos a veces se complica este trabajo”.

También destacó el recibimiento en Chubut: “Nunca nos faltó nada, agradecido a la provincia de Chubut que nos atendió muy bien”.

“Agradecer a la subsecretaria de Protección Civil por habernos elegido a cada uno de nosotros para poder conformar la brigada de Santa Cruz y tener esta experiencia que en el futuro nos permitirá tener una mejor respuesta a cualquier emergencia en la provincia”, concluyó.

El agradecimiento de Claudio Vidal: “Al servicio de quienes lo necesitaban”

El gobernador Claudio Vidal compartió en redes sociales una publicación sobre el regreso de los brigadistas.

En el video, donde se puede ver la llegada de los brigadistas, uno de ellos comparte su experiencia. “Fueron unos días arduos, hemos trabajado bastante hemos dormido poco, máximo horas por día. Salíamos a las cinco y volvíamos a las ocho, nueve de la noche. Como experiencia fue muy lindo, es una lástima lo que está perdiendo la naturaleza, pero fue muy lindo el trabajo en grupo con los chicos de la provincia”, contó Néstor Ledesma.

Néstor Ledesma, brigadista.

“El recibimiento fue muy lindo. Quiero agradecerle a toda la gente, a mis compañeros, estoy feliz de estar acá de vuelta en la casa con la familia”, cerró.

En la misma publicación, el gobernador manifestó: “Días atrás, brigadistas del Consejo Agrario Provincial, y de Protección Civil, dependientes del Ministerio de Seguridad, partieron rumbo a Chubut para colaborar con el combate a los incendios que golpean muy fuerte a la provincia”.

“Pusimos experiencia, trabajo y compromiso en equipo al servicio de quienes lo necesitaban. Cuando la emergencia lo exige, el Estado está presente. Santa Cruz Puede…”, cerró.