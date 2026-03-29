A 44 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

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En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, este martes 31 de marzo a las 15:00, se realizará el acto de inauguración del mural y paseo histórico en honor a los veteranos de la guerra de Malvinas en el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos.

En la oportunidad tendrá lugar la presentación del mural artístico realizado por el artista Daniel León, el paseo histórico fotográfico en honor a Fernando Alturria, fallecido en julio del año pasado.

Cabe recordar que en diciembre en la localidad de Puerto Santa Cruz se inauguró el Paseo Fotográfico “VGM Fernando Enrique Alturria” por iniciativa del Centro de Veteranos de Guerra “Isla Soledad” de dicha localidad.

También se inaugurará la muestra fotográfica “Un viaje a la memoria” de autoría de Martín Águila, Alejandro Godino, Enrique Palliñanco y Reinaldo Almirón.

La actividad se llevará a cabo en el salón de actos del Concejo Deliberante, sito en avenida Lisandro de la Torre 556.