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Gastón es un perro de 13 años que debió recorrer más de mil kilómetros para reencontrarse con Miriam, su mamá humana. La travesía comenzó en Río Gallegos y abarcó distintas localidades de Santa Cruz y Chubut hasta culminar en Gaiman, donde ambos protagonizaron un emotivo reencuentro. Miriam, que actualmente vive en Neuquén, viajó hasta la ciudad chubutense para volver a abrazar a su compañero de cuatro patas.

La historia fue posible gracias al compromiso de proteccionistas y voluntarios de distintas localidades. Analía Mati, integrante del grupo Política Animalista Independiente “Santa Cruz”, había solicitado la colaboración de la comunidad para que el perro pudiera salir de Río Gallegos y continuar hacia Comodoro Rivadavia.

El trayecto incluyó Río Gallegos, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián, Pico Truncado, Tres Cerros y Comodoro Rivadavia, entre otros puntos. Finalmente, Gastón llegó a Gaiman el 11 de agosto, después de varios días de organización y solidaridad.

La emoción de Gastón al reencontrarse con su mamá humana, Miriam.

“Gastón lloró mucho cuando se encontró con Miriam”

En comunicación con Radio LU12 AM680, Analía brindó detalles de la historia y explicó que desde la agrupación pusieron el vehículo para realizar el primer tramo. “Buscamos a Gastón y lo llevamos hasta Piedra Buena”, comentó.

La proteccionista contó que Miriam estaba angustiada porque a su perro le quedaba poco tiempo en el lugar donde permanecía alojado. La propietaria había solicitado que se desocupara el alquiler, por lo que era necesario encontrar una alternativa con rapidez. Ante esta situación, una integrante de Huellitas de Piedra Buena se comunicó con Analía para coordinar la logística y determinar cómo continuar hasta la siguiente ciudad.

Miriam había tenido que dejar Río Gallegos y trasladarse a Neuquén, mientras Gastón quedó temporalmente al cuidado de su sobrina. La situación cambió cuando le pidieron que abandonara el inmueble.

“Siempre lo tuvieron con ellos, pero bueno, por situaciones de la vida se tuvieron que ir y había quedado en buenas manos, obviamente. Por eso es que pidieron ayuda para poder llevarlo. Igual, la dueña lo iba a venir a buscar, pero iba a pasar más tiempo y no tenía ese tiempo para venir a buscarlo. Por eso es que pedía ayuda para ver si lo podían llevar a la localidad”, precisó.

“En Piedra Buena hicieron la logística las chicas para que llegue hasta Gaiman. En las otras ciudades también”, enfatizó. A propósito de la solidaridad que permitió concretar la travesía, Analía destacó la importancia de involucrarse y colaborar desde las posibilidades de cada persona.

“Cuando uno ve situaciones que por ahí se pregunta qué es lo que puedo aportar yo o qué puedo hacer, es eso: la realidad es ponerle el cuerpo y ver desde dónde puedo aportar para poder aliviar un poquito las situaciones de distancia”, expresó, al tiempo que resaltó el comportamiento del can durante el extenso trayecto y valoró el trabajo silencioso de quienes colaboran con los animales.

Gastón, el abuelo de cuatro patas que logró completar su travesía para volver junto a su mamá humana.

“Hay mucha gente ayudando, colaborando, gente que no se ve, gente que no dice lo que hace. Todos somos proteccionistas de alguna manera y eso es muy loable”, subrayó.

Seguidamente, relató cómo reaccionaron Gastón y Miriam al reencontrarse después de recorrer tantos kilómetros: “Gastón lloró mucho cuando se encontró con Miriam. Y Miriam también, estaba muy preocupada y ahora está muy contenta. Y hay una nena que igual lo estaba esperando”.

Para cerrar, invitó a quienes quieran involucrarse con la protección animal a conocer y acompañar el trabajo de Política Animalista Independiente “Santa Cruz” a través de su página de Facebook, donde además pueden interiorizarse sobre las distintas causas y formas de colaborar. “Necesitamos gente que se involucre y que quiera estar en la asociación”, concluyó.

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