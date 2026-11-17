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La Navidad tiene un significado especial para Horacio Huecke, quien desde hace más de 12 años se pone el traje de Papá Noel para llevar alegría a chicos de distintos barrios de Río Gallegos. Este año, junto a un grupo de colaboradores, impulsa nuevamente la campaña solidaria “La Navidad la hacemos entre todos”, con el objetivo de reunir juguetes y voluntarios para que ningún niño se quede sin regalo.

En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, Huecke recordó que comenzó con esta iniciativa en el barrio San Benito, a partir de una propuesta de Graciela Suárez, de Red Mujeres Solidarias. Con el paso del tiempo, la campaña fue creciendo y sumando a vecinos, comerciantes, emprendedores e instituciones.

La colecta comenzó a organizarse con anticipación debido a la difícil situación económica. Para recibir las donaciones se dispuso un local ubicado en avenida Kirchner 621, entre Servicios Públicos y la joyería Teppa, donde se espera comenzar a reunir los juguetes desde este jueves. Se reciben elementos nuevos o usados, siempre que estén en buenas condiciones.

“Necesitamos gente que nos ayude a juntar los juguetes, a envolverlos, a preparar las bolsitas y después a repartirlos”, explicó. La convocatoria también está abierta a quienes puedan colaborar con tiempo y trabajo, porque la organización demanda una importante tarea previa.

Una Navidad compartida

Uno de los momentos centrales de la propuesta será el 12 de diciembre, cuando se realizará un Show Navideño en la plaza San Martín. Habrá presencia de Papá Noel y otros personajes, juegos, sorpresas y una chocolatada. La actividad contará con la colaboración del Ejército y de distintos emprendedores y participantes de la comunidad. Además, se trabaja en la posibilidad de organizar una búsqueda del tesoro, para la que se gestiona la autorización municipal.

Huecke contó que el año pasado lograron reunir alrededor de 8.000 juguetes. La cantidad de barrios que podrán visitar dependerá de lo que consigan recolectar y de la disponibilidad de colaboradores. Para organizar las entregas mantienen contacto con referentes barriales y coordinan las visitas, sin anunciar públicamente los horarios para evitar diferencias entre los chicos de cada sector.

El paso de los años también le dejó recuerdos difíciles de olvidar. Entre ellos, mencionó la carta de un nene de 11 años que, en lugar de pedir un juguete, le solicitó a Papá Noel que su mamá se curara del cáncer. La historia se viralizó y llegó hasta Telefé Córdoba, desde donde ayudaron a conseguir un tratamiento para la mujer. Además, un empresario se comprometió a regalarle la bicicleta que el chico también deseaba.

“El niño no miente”, sostuvo Huecke al describir la emoción con la que los chicos viven esos encuentros. También recordó que, cuando se acercan a Papá Noel, “le late diferente, le late 10.000”, en referencia a la intensidad con la que esperan ese momento.

Para él, cada carta y cada encuentro tienen un significado particular. En ese sentido, remarcó que la campaña no busca resolver las dificultades que atraviesan las familias, sino ofrecerles a los chicos una jornada distinta, con un gesto de alegría y acompañamiento.

Horacio Huecke siempre es el Papá Noel de Río Gallegos cada Navidad.

“Los chicos no entienden de política, los chicos no entienden de inflación, los chicos no entienden de dólares. Los chicos quieren a Papá Noel, quieren un regalo, un caramelo y eso es lo que quieren”, expresó.

También recordó las visitas a chicos que atraviesan problemas de salud y situaciones familiares complejas. Una de ellas ocurrió en el barrio Los Lolos, donde el encuentro con un niño enfermo lo marcó especialmente. Son experiencias que, según contó, refuerzan su decisión de continuar con la iniciativa.

Huecke aclaró que los juguetes usados también son bienvenidos, siempre que estén en condiciones. No reciben elementos rotos o incompletos, aunque destacó la colaboración de algunas madres que se ofrecen a coser y arreglar la ropa de las muñecas para que puedan volver a utilizarse.

“No le podemos cambiar la vida con un regalo, pero tratamos por lo menos que ese día sea diferente”, resumió.

Al ser consultado sobre qué le pediría a Papá Noel para todos los chicos, no dudó: “Lo primero que le pediría es salud”.

La convocatoria está abierta a vecinos, comerciantes, instituciones y a todas las personas que puedan aportar un juguete o algunas horas de trabajo. Porque, como plantea la iniciativa, “la Navidad la hacemos entre todos”.

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