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Con el objetivo de promover la solidaridad y lograr que ningún niño se quede sin su regalo esta Navidad, un grupo de vecinos de Río Gallegos lanzó la campaña “La Navidad la hacemos entre todos”, una propuesta ciudadana y sin fines de lucro que busca convocar a comerciantes, emprendedores, instituciones, artistas y voluntarios.

La iniciativa cuenta con la participación de Horacio Huecke, un vecino reconocido por su compromiso solidario, quien lleva más de 12 años vistiendo el traje de Papá Noel y regalando ilusión a los niños de la capital santacruceña. También forma parte del proyecto Mariana Santana, quien lidera un equipo de jóvenes comprometidos con impulsar e institucionalizar acciones solidarias, y el productor musical Carlos Aguilera.

A través de las redes sociales, el grupo compartió un tierno video en el que se puede ver a Papá Noel conversando con sus pequeños duendes y pensando cómo reunir a más personas dispuestas a colaborar con el armado de juguetes. Bajo el nombre de “Misión Navideña”, la producción busca transmitir el espíritu de la campaña e invitar a toda la comunidad a sumarse.

Un gran Show Navideño en la Plaza San Martín

Como parte de las actividades previstas, el próximo 12 de diciembre se realizará un gran Show Navideño en la Plaza San Martín de Río Gallegos.

La jornada contará con diferentes propuestas para disfrutar en familia, entre ellas la llegada de Papá Noel, actividades para los más chicos, personajes navideños, sorpresas, juegos y una chocolatada, además de otras iniciativas pensadas para compartir una tarde de alegría.

Sin embargo, desde la organización remarcaron que el proyecto va mucho más allá de un espectáculo. El propósito central es generar una red de colaboración comunitaria que permita reunir juguetes, promover espacios de encuentro y acompañar a las familias para que ningún niño se quede sin un regalo durante las fiestas.

Cómo colaborar con la campaña solidaria

Los organizadores invitaron a todos los vecinos, comerciantes, emprendedores, instituciones y personas interesadas en colaborar a ponerse en contacto con el grupo.

Se puede participar como voluntario, realizar donaciones, colaborar con el armado de juguetes o acercar propuestas que contribuyan al desarrollo de la iniciativa.

Contacto para sumarse a “La Navidad la hacemos entre todos”:

Teléfono: 2966746451.

“Cuando se trata de hacer felices a nuestros niños, podemos encontrarnos todos”

En el comunicado difundido, los impulsores de la campaña destacaron la importancia de dejar de lado las diferencias y construir una iniciativa colectiva en beneficio de los más chicos.

“Creemos que esta Navidad tiene que ser diferente. Que no importa de dónde venimos, qué pensamos o a qué institución pertenecemos: cuando se trata de hacer felices a nuestros niños, podemos encontrarnos todos en un mismo lugar”, expresaron.

Finalmente, resumieron el espíritu de la convocatoria con un mensaje que invita a toda la comunidad a involucrarse: “La Navidad la hacemos entre todos. Y queremos que esta vez sea una Navidad que nos encuentre más unidos, compartiendo y haciendo algo lindo por los demás”.

La propuesta ya comenzó a ponerse en marcha y busca que la solidaridad de los vecinos de Río Gallegos se convierta en el motor de una Navidad con más encuentros, sonrisas y regalos para los niños de la ciudad.