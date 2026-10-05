En el marco de Octubre Rosa, LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cancer) Río Gallegos refuerza la difusión sobre la importancia de la prevención y los controles para la detección temprana del cáncer de mama. Cabe remarcar, igualmente, que la atención y realización de mamografías en la institución se desarrolla durante todo el año.

Delia Salinas, licenciada en radiología y trabajadora del espacio, explicó a un movil de La Opinión Austral cómo se realiza el estudio, qué características tiene el equipamiento y cómo es el acompañamiento a las pacientes durante el procedimiento.

“Trabajamos todo el año, de febrero hasta diciembre, continuamente con la prevención del cáncer de mama”, señaló Salinas, quien lleva 13 años desempeñándose en el lugar y es personal del Hospital Regional de Río Gallegos con afectación a LALCEC.

Según indicó, una de las particularidades de trabajar allí es el tiempo que pueden dedicarle a cada paciente. “No facturamos. Entonces, el paciente es paciente y se le dedica el tiempo que se le debe dedicar. No trabajamos a contrarreloj”, subrayó.

Cómo se realiza una mamografía

La especialista detalló que la mamografía es una radiografía de la mama que utiliza rayos X. Para obtener la imagen es necesario comprimir la mama mediante el equipo.

La paciente se coloca frente al mamógrafo y el estudio se realiza de ambos lados. Primero se efectúa una proyección cráneo-caudal de cada mama y luego una proyección axilar, destinada también a observar la zona de los ganglios.

Salinas precisó que la compresión es uno de los aspectos que puede generar temor entre quienes llegan por primera vez. “Lo importante es relajar y explicar el procedimiento. Yo me tomo el trabajo de explicarle que primero vamos a comprimir una mama, después otra, que no es hasta que ella no aguante el dolor”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el procedimiento se adapta a las características de cada paciente: “Tengo que tener en cuenta la sensibilidad de la mama de esa paciente”. La consideración de las particularidades de cada persona también se aplica en casos de pacientes que atravesaron intervenciones quirúrgicas, mastectomías o que cuentan con prótesis.

Equipamiento digital y resultados del estudio

La licenciada destacó el mamógrafo utilizado en LALCEC y señaló que se trata de uno de los equipos de mayor valor disponibles en la provincia.

Además, explicó que desde 2015 dejaron de utilizar el sistema tradicional de revelado en cuarto oscuro y comenzaron a trabajar con equipos digitales. Actualmente, la imagen puede visualizarse poco después de realizado el estudio.

“Ni bien hago el estudio, al minuto o minuto y medio ya obtengo la imagen y puedo ver si está bien sacada, si están todos los parámetros que debo tener en cuenta”, contó.

Aclaró, sin embargo, que los profesionales que realizan la mamografía no son quienes determinan un diagnóstico de cáncer. “Nosotros, como licenciados o técnicos que hacemos mamografías, tenemos la imagen, pero no podemos dar diagnóstico. El que dice si es un cáncer o no es el médico radiólogo”, recalcó.

La especialista muestra el mamógrafo y detalla cómo se posiciona a la paciente para realizar las distintas proyecciones del estudio. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La importancia de los controles

Comentó que la mayoría de las pacientes que concurren para realizarse mamografías son mayores de 40 años, ya que a partir de esa edad el estudio forma parte de los controles preventivos mencionados durante la entrevista. Asimismo, llegan mujeres más jóvenes, aunque en menor cantidad y generalmente debido a la presencia de algún síntoma, como dolor o molestias.

“Cuando veo jovencitas, ya sé que vienen porque tienen un síntoma, pero son pocas”, afirmó. En cambio, para las mayores de 40 años, destacó la importancia del control de rutina: “No necesariamente tenemos que tener un dolor. Es de rutina y de prevención”.

En diálogo con el periodista de La Opinión Austral, Matías Fenelli, la especialista remarca que, a partir de los 40 años, la mamografía forma parte de los controles de rutina y prevención. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Atención durante todo el año

En el marco de Octubre Rosa, desde LALCEC Río Gallegos instaron a la comunidad a informarse y sostener los controles más allá de las campañas de concientización que se realizan durante octubre.

“Invitamos a toda la comunidad de Río Gallegos a estar atenta, no solamente este mes. En realidad, estamos todo el año”, expresó Salinas.

La atención se desarrolla de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en José Ingenieros 57. Para realizarse una mamografía es necesario concurrir con el pedido médico correspondiente.“Es parte de la difusión y de la concientización de la prevención y lucha contra el cáncer”, concluyó la licenciada en radiología.