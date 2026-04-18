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Trabajo en provincia de Santa Cruz

Avisos del 18 de abril de 2026

La empresa de turismo “Patagonia Profunda” busca personal para trabajar.

Puesto: Auxiliar Mecánico.

Requisitos: Conocimiento en mecánica general y al menos 2 años de experiencia en vehículos 4×4.

Detalles: Jornada presencial de tiempo completo, responsabilidad y compromiso.

Contacto: Enviar CV a rrhh@patagoniaprofunda.com.

Avisos del 9 de marzo

Empresa minera busca personal: ingeniero agrimensor y topógrafo

Trabajo en Río Gallegos

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Trabajo en Chubut

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¿Buscás personal? ¡Publicá tu aviso en La Opinión Austral!

Llegá a miles de candidatos.

La Opinión Austral es el medio líder en Santa Cruz y la Patagonia sur, con una amplia audiencia que busca nuevas oportunidades laborales. Publica tu aviso de empleo y conecta con los mejores talentos de la región.

¿Por qué publicar en La Opinión Austral?

Mayor alcance : Llega a una amplia audiencia de candidatos en toda la provincia de Santa Cruz, Chubut y el resto de la Patagonia.

: Llega a una amplia audiencia de candidatos en toda la provincia de Santa Cruz, Chubut y el resto de la Patagonia. Segmentación precisa : Dirigí tu aviso a los perfiles que más te interesan, según la zona geográfica, el rubro y la experiencia.

: Dirigí tu aviso a los perfiles que más te interesan, según la zona geográfica, el rubro y la experiencia. Visibilidad garantizada : Tu aviso estará disponible en nuestra plataforma online y en la edición impresa, asegurando una máxima exposición.

: Tu aviso estará disponible en nuestra plataforma online y en la edición impresa, asegurando una máxima exposición. Respuesta rápida: Recibí postulaciones de forma rápida y sencilla a través de nuestro sistema.

¿Cómo publicar tu aviso?

Es muy sencillo. Comunícate con nosotros a través del siguiente correo electrónico: pauta@laopinionaustral.com.ar o por WhatsApp al 2966381080

Nuestro equipo te asesorará en todo el proceso y te brindará la mejor solución para tu búsqueda.

En esta nota podés encontrar cómo publicar aviso clasificado para ayudar a las personas a buscar empleo en Santa Cruz y Chubut a través de ofertas de trabajo en Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y el resto del país.

El reclutamiento a través de La Opinión Austral te ayudará a la selección de personal con tu equipo de Recursos Humanos. ¡No pierdas la oportunidad de encontrar al mejor candidato para tu empresa!