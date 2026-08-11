La gestación subrogada vuelve a ocupar un lugar central en el debate público argentino en un contexto marcado por investigaciones judiciales sobre presuntas redes de explotación reproductiva. En ese escenario, Olivia Maurel, referente internacional contra esta práctica y nacida mediante gestación subrogada, llegó al país para brindar conferencias en Buenos Aires y transmitir una mirada que, según sostuvo, muchas veces queda fuera de la discusión: la de los niños nacidos mediante este procedimiento.

En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la estadounidense Maurel explicó -traductora mediante- que su llegada a la Argentina responde a la necesidad de compartir su experiencia y advertir sobre lo que considera los riesgos de la expansión de la gestación subrogada. “Es importante porque ha habido muchos casos de explotación de mujeres a través de subrogación y creo que es importante venir y dar mi testimonio y dar la perspectiva de la niña también en este asunto”, sostuvo.

Su visita se produce, además, en un momento en el que la práctica es objeto de discusión jurídica, política y social en el país. La referente cuestionó particularmente el camino adoptado por la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que las facilidades existentes para registrar a niños nacidos mediante gestación subrogada terminaron generando condiciones favorables para el crecimiento de la actividad.

“CABA abrió un buen camino para que la industria de subrogación llegara a permitir que la gente registre a sus hijos muy fácilmente”, afirmó. Según su interpretación, esa situación “abrió el lobby de la subrogación para venir y explotar a las mujeres en su territorio”.

“La regulación simplemente abre el mercado”

Uno de los principales planteos de Maurel apunta directamente a la posibilidad de regular la gestación subrogada en lugar de prohibirla. Para la activista, establecer reglas no constituye una solución suficiente, sino que puede terminar consolidando una industria alrededor de una práctica que considera perjudicial para las mujeres y los niños.

“Tuve la oportunidad de venir para tratar de persuadir a tus autoridades de prohibir la subrogación porque la regulación simplemente, desafortunadamente, abre el mercado”, señaló durante la entrevista.

En esa línea, insistió en que su postura no apunta a cuestionar automáticamente a todas las personas que recurren a la gestación subrogada. Por el contrario, buscó diferenciar entre las intenciones de quienes desean tener hijos y el funcionamiento de la industria que se desarrolla alrededor de esa práctica.

“Siempre digo que no culpo a las personas que pasan por la subrogación, no culpo a los padres intentados. Creo que muchas de ellas tienen buenas intenciones, algunas no”, explicó.

Para Maurel, el problema comienza en otro punto: la separación del niño de la mujer que lo gestó. “El problema con la subrogación es que se separa al niño de la madre al momento de nacer”, sostuvo.

Y fue todavía más contundente al describir su cuestionamiento de fondo: “En definitiva, la práctica lo que hace es permitir comprar niños”.

El rol de las agencias: “Son las que hacen la mayor cantidad de dinero”

Otro de los ejes de su crítica está puesto en las agencias de gestación subrogada, a las que atribuye un papel central en la expansión internacional de esta práctica.

“El papel de las agencias de subrogación, tienen un gran papel en la subrogación. Son las que hacen la mayor cantidad de dinero”, afirmó.

Según Maurel, estas empresas tienen capacidad para buscar mujeres en distintos lugares del mundo y concentrar su actividad en aquellos países donde encuentran mayores posibilidades para desarrollar el negocio.

“Son las que reclutan mujeres alrededor del mundo, hacen dinero de mujeres vulnerables”, expresó.

Olivia Maurel, quien nació mediante gestación subrogada, se convirtió en una portavoz del tema.

La referente también aseguró que las agencias analizan los marcos legales de cada país para encontrar aquellos lugares donde existen zonas grises o menores restricciones. “Van a los países donde es posible ir alrededor de la ley. Así que están muy en el centro del problema”, planteó.

Desde su perspectiva, esta dinámica genera un mercado internacional que puede trasladarse de un país a otro en función de las posibilidades legales y económicas que encuentre.

El modelo italiano como propuesta para Argentina

Frente a ese escenario, Maurel sostuvo que Argentina debería analizar una legislación similar a la que, según explicó, se implementó en Italia.

“La única manera de ir alrededor de esto es tomando el modelo italiano”, sostuvo durante la entrevista con LU12.

De acuerdo con su explicación, ese modelo no solamente contempla la prohibición de la gestación subrogada dentro del territorio italiano, sino que también alcanza a los ciudadanos que intenten recurrir a esta práctica en el extranjero.

“Pasaron una ley maravillosa en la que la subrogación es prohibida en el país, pero también prohíben a sus ciudadanos de ir afuera”, señaló.

Maurel explicó que, según el esquema al que hizo referencia, quienes recurran a la práctica fuera de Italia y luego regresen al país podrían enfrentar sanciones. En su planteo, el objetivo no sería penalizar a los niños nacidos mediante este procedimiento, sino evitar que los ciudadanos viajen al extranjero para acceder a servicios de gestación subrogada.

La discusión adquiere una dimensión particular en Argentina, donde distintas figuras públicas y personas vinculadas al mundo del espectáculo han hecho público su recurso a procedimientos de gestación subrogada en otros países.

Sobre este punto, Maurel cuestionó además el impacto que tienen las celebridades en la percepción social de la práctica. “Es muy difícil luchar contra esto y contra el marketing de las celebridades”, afirmó.

“Argentina tiene que ayudar al movimiento ”

Olivia Maurel planteó que uno de los principales objetivos de su visita es transmitir a los legisladores argentinos la necesidad de avanzar hacia la prohibición de la gestación subrogada. “Creo que la Argentina puede ser uno de los países pioneros para prohibir la subrogación”, sostuvo en diálogo con LU12 AM680.

Olivia Maurel. Foto: Mario Téllez

En ese sentido, destacó que existe una declaración internacional que promueve detener esta práctica y que involucra a Italia, Chile y Argentina. “Argentina tiene que ayudar al movimiento a que otros estados se sumen y firmen finalmente esta declaración”, afirmó.

Maurel también pidió que el debate argentino tenga en cuenta las investigaciones vinculadas a posibles casos de trata. “Considerando todos los casos de trata que ha habido en los últimos tiempos en Argentina, los legisladores tendrían que tomar esto para finalmente lograr prohibir la práctica de la subrogación que se aprovecha de las mujeres vulnerables”, manifestó.

Para quienes todavía no tienen una postura definida, la referente recomendó informarse antes de tomar posición. “Les sugiere leer su libro, pero también toda la literatura que es escrita sobre esto, el reporte de Naciones Unidas sobre subrogación y que se informen sobre esta práctica”, señaló.

Maurel aseguró que en los últimos años comenzó a percibir cambios en la mirada sobre la gestación subrogada. “Empezó hace tres años con esta lucha y cuando empezó todos les decían que estaba loca, que no iba a lograr nada porque el lobby para la subrogación era muy grande”, recordó.

Como ejemplo, mencionó su experiencia en Eslovaquia, donde participó del debate para prohibir la práctica en la Constitución. “Después de conversar con ellos, se logró que votaran a favor de esta ley y Eslovaquia finalmente tiene en su constitución una prohibición para la subrogación”, contó a través de una asistente y traductora que medió en la entrevista con “La Decana de la Patagonia”.

“Entonces, esto está pasando en muchos países del mundo”, afirmó. Y agregó: “Una vez que realmente tengamos una conversación sobre la subrogación y mostremos a los políticos, ciudadanos, lo que es la subrogación, ellos lo entienden de inmediato”.

Para Maurel, ese cambio de mirada es posible a partir de la discusión y la información. “Es muy fácil convertir a la gente, bueno, no convertir a la gente, sino convencer a la gente”, aclaró. “Cuando uno conversa con los políticos y las personas que están en el tema de la subrogación, terminan entendiendo de qué se trata la práctica y uno puede convencerlos de que no está bien”.

La historia de Maurel

Cuando Olivia Maurel tenía seis años comenzó a dudar. Su madre era diferente, no se parecía en nada a ella y era mucho mayor que las madres de sus amigos. Había algo extraño. “No recuerdo ningún solo momento en mi vida en el que no me haya hecho preguntas sobre mi nacimiento”, declaró en una entrevista concedida a La Tercera, casi 30 años después, sentada en una sala de la Universidad de Los Andes, en una fría mañana en Santiago, donde acaba de presentar “¿Dónde estás, mamá?” (Ediciones Mensajero, 2025), un libro que relata la búsqueda que motivó esas preguntas y la labor que decidió emprender tras haber encontrado las respuestas.

“Mi madre es preciosa”, continúa Maurel, intentando dejar claro que no hay ningún prejuicio en sus dudas infantiles, pero “tiene la piel morena, ojos marrones, es muy bajita y muy delgada y yo soy muy alta, muy robusta y en esa época, era rubia”. Por eso, relata: “Recuerdo haberme repetido a mi misma en ese entonces ‘ella no es mi madre’”.

“Había una desconexión emocional”, agrega. Y sus sospechas no estaban equivocadas. Esa mujer francesa que la había criado junto a su padre de origen suizo en West Palm Beach, Florida, efectivamente no era su madre biológica.

Olivia Maurel nació en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1991 y si bien en su partida de nacimiento su madre adoptiva aparece como su madre fue en realidad gestada por otra mujer.

“Nací de un vientre de alquiler”, escribe en su libro, “lo que se conoce comúnmente como gestación subrogada”.

“Una práctica en que una mujer acepta gestar al hijo de otra personas o pareja y entregárselo al nacer, previo pago o no”, agrega.

Su caso se dio cinco años después de que en abril de 1986, en Michigan, se registrara el primer caso de maternidad subrogada.

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