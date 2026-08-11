La Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz ya tiene abierta la inscripción para quienes quieran incorporarse a la fuerza como oficiales y comenzar una carrera de formación que se extiende durante tres años. La propuesta está destinada a jóvenes que, además de buscar una salida profesional, tengan vocación de servicio y estén dispuestos a atravesar un proceso de preparación integral para convertirse en funcionarios públicos.

La comisario inspector Silvana Almendra, segunda jefa del Departamento Escuela de Cadetes, visito los estudios de Radio LU12 AM680 Río Gallegos y explicó los principales aspectos de la convocatoria para el ciclo 2027 y remarcó que el ingreso no se limita a superar una evaluación física o médica, sino que implica distintas instancias destinadas a conocer y preparar al futuro oficial.

“Arrancamos formalmente con un nuevo ciclo de apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2027 para todos aquellos que están interesados en formar parte de las filas policiales en el escalafón de oficial de policía”, señaló Almendra.

La formación tiene una duración de tres años y contempla tanto la preparación específica para el desempeño policial como una carrera de nivel universitario. Los cadetes egresan como técnicos universitarios y, durante su paso por la institución, pueden acceder a cinco propuestas académicas: Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, Tecnicatura Superior en Criminalística, Tecnicatura Superior en Gestión contra Siniestros, Tecnicatura Superior en Tratamientos Penitenciarios y Tecnicatura Superior en Investigación Criminal.

Silvana Almendra, segunda jefa del Departamento Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz.

La propuesta busca que los jóvenes puedan desarrollar distintos perfiles dentro de la institución. Sin embargo, Almendra aclaró que la mayor cantidad de vacantes corresponde al área de Seguridad Pública y Ciudadana, debido a que “seguridad es el pilar fundamental de nuestra institución“. Las tecnicaturas restantes cuentan con cupos más reducidos y algunas de ellas, como Investigaciones y Bomberos, despiertan un marcado interés entre los aspirantes.

Los requisitos para poder ingresar

Entre las condiciones para acceder a la Escuela de Cadetes se encuentra ser argentino nativo o por opción, no registrar antecedentes desfavorables administrativos ni judiciales y tener entre 18 y 25 años al momento del ingreso, previsto aproximadamente para marzo de 2027.

Existe una consideración particular para aquellos jóvenes que egresan de la escuela secundaria con 17 años. En esos casos, pueden inscribirse con una autorización de sus padres al momento del ingreso.

Otro de los requisitos centrales es acreditar cinco años de residencia continua en la provincia de Santa Cruz. La condición no implica haber vivido necesariamente en Río Gallegos, sino contar con residencia dentro del territorio provincial, ya sea en localidades como El Calafate, Caleta Olivia o cualquier otra.

La documentación se acredita mediante un certificado de residencia que puede tramitarse en una dependencia policial o en un juzgado de paz, especialmente para quienes viven en el interior.

El secundario completo también es un requisito excluyente. Quienes todavía están cursando el último año pueden comenzar el proceso de inscripción presentando una constancia de alumno regular, pero al momento de ingresar deberán acreditar que finalizaron sus estudios sin materias pendientes.

“Al momento del ingreso sí tiene que tener la constancia de finalización de estudios sin adeudar materias“, explicó Almendra, quien aclaró que no es necesario esperar la entrega del título analítico si se cuenta con la certificación correspondiente emitida por el establecimiento educativo.

La altura también forma parte de los requisitos: se establece un mínimo de 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres. A esto se suman las condiciones de salud y las aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de la función policial.

Un proceso de selección que comienza en noviembre

Una vez superada la etapa inicial, los aspirantes deben atravesar distintas evaluaciones. Almendra remarcó que todas las instancias son excluyentes y que el proceso comienza con una evaluación psicopedagógica.

“El aspirante primero rinde la etapa psicopedagógica, si pasa esa instancia accede a la psicológica, después pasa a la psicofísica y por último está la parte de la aptitud psicofísica“, detalló.

La última instancia comprende una serie de estudios médicos realizados con especialistas. Debido a la cantidad y variedad de documentación requerida, desde la Escuela de Cadetes se otorgan plazos para que los postulantes puedan completar los estudios y presentar la documentación correspondiente.

La lógica detrás de este proceso está vinculada con las características particulares de la profesión. Los jóvenes que ingresan no solamente atraviesan tres años de formación, sino que posteriormente pueden desarrollar una carrera policial de entre 25 y 30 años de servicio.

Por ese motivo, Almendra explicó que la institución busca conocer el perfil de cada aspirante y acompañarlo también durante su formación.

“Después también durante los tres años se va formando a ese joven, porque es muy complejo por ahí y se entiende que es un joven que va a pasar de una vida civil a formarse como futuro policía”, sostuvo.

Mucho más que una preparación física

La formación policial supone una transformación importante para quienes ingresan. La Escuela de Cadetes trabaja con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de las áreas psicológica, psicopedagógica, social y de salud.

Almendra explicó que esta modalidad busca dejar atrás una mirada que concentraba buena parte de la preparación en la exigencia física y disciplinaria. La formación actual apunta también al fortalecimiento de la personalidad y al acompañamiento de los jóvenes durante los tres años.

“Hoy entendemos que también hay que prepararnos también desde la parte de fortalecimiento en todo lo que hace a la personalidad“, señaló.

La funcionaria destacó que los aspirantes llegan desde el secundario y deben adaptarse rápidamente a un sistema que combina formación académica universitaria con un régimen policial.

“Ellos ingresan a un régimen académico con carácter universitario”, explicó, aunque aclaró que la experiencia es diferente a la de un estudiante universitario tradicional porque los cadetes también permanecen bajo un régimen de internado.

La jornada incluye horarios y normas específicas. De lunes a viernes, por ejemplo, deben adaptarse a una rutina que establece horarios para dormir y levantarse. “A las 10 de la noche tiene que estar durmiendo y a las 6 de la mañana se tiene que levantar“, ejemplificó Almendra.

Ese proceso de adaptación es acompañado por el equipo interdisciplinario, que interviene no solamente ante dificultades vinculadas con el rendimiento académico o disciplinario, sino también en el proceso personal que atraviesa cada joven.

“Ser policía no es fácil, no es un trabajo más”

Almendra puso especial énfasis en una cuestión que considera fundamental para quienes evalúan presentarse: la Escuela de Cadetes no debe ser entendida simplemente como una alternativa laboral.

“Nosotros mutamos mucho a que no se tome como una salida laboral o como, no sé, porque muchos dicen, no, pero es una buena oferta para los chicos que no se pueden estudiar. No, ser policía no es fácil, no es un trabajo más”, afirmó.

La formación continúa después de los tres años, ya que el ejercicio de la función policial requiere capacitación permanente. El objetivo, según explicó, es preparar a jóvenes que no solamente sepan desempeñar una tarea, sino que comprendan el alcance de convertirse en funcionarios públicos y prestar un servicio a la sociedad.

“Es una transformación como persona y también una formación para ser un futuro funcionario público, con todo lo que eso implica, salir a prestar un servicio a la sociedad”, sostuvo.

En ese sentido, definió a la Escuela de Cadetes como “la cuna del oficial de policía“, porque es allí donde comienza la formación de quienes posteriormente tendrán responsabilidades dentro de la institución.

Una carrera con beca, obra social y aportes jubilatorios

Uno de los aspectos que pueden resultar determinantes para los jóvenes que evalúan ingresar es el esquema de beneficios que acompaña la formación.

Los cadetes reciben una beca desde el primer año. De acuerdo con lo explicado por Almendra, durante el primer año perciben el equivalente al 25% del haber de un oficial egresado; en segundo año, el porcentaje asciende al 35%, mientras que en tercero alcanza el 45%.

“Es un incentivo realmente si uno lo mira desde ese lugar, porque en ninguna universidad, en ningún instituto te pagan una beca para que vos te formes”, destacó.

A esta beca se suma el acceso a la obra social de los empleados públicos provinciales y el comienzo de los aportes jubilatorios desde el momento del ingreso.

La propuesta combina así una formación académica y profesional con un esquema de acompañamiento económico y previsional durante el período de preparación.

Las cinco tecnicaturas que pueden elegir

Durante los tres años, los cadetes pueden formarse en diferentes especialidades vinculadas con la seguridad y el funcionamiento de la fuerza.

La Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana constituye la principal orientación y concentra la mayor cantidad de vacantes. También se ofrecen las tecnicaturas de Criminalística, Gestión contra Siniestros, Tratamientos Penitenciarios e Investigación Criminal.

Esta última es la incorporación más reciente y, según Almendra, despertó un fuerte interés entre los jóvenes que se acercan a conocer la propuesta.

La Escuela también participa de exposiciones de carreras y actividades de difusión en establecimientos educativos. En esas instancias, los propios cadetes muestran los equipamientos y las características de cada especialidad, una modalidad que permite que los potenciales aspirantes conozcan desde adentro las distintas áreas de formación.

El mensaje para quienes todavía tienen dudas

Con años de experiencia dentro de la institución, Almendra también habló desde su propia trayectoria. Fue instructora y realizó su formación en la misma Escuela de Cadetes, por lo que conoce desde ambos lados el proceso que atraviesa un joven cuando decide incorporarse.

Para quienes tienen dudas, su recomendación es concreta: animarse a intentarlo, pero hacerlo con plena conciencia de las exigencias.

“Le diría que se animen, que lo intenten, sí que tengan en cuenta que no es fácil, que no es un trabajo más”, expresó.

Almendra también destacó que quienes llegan desde otras localidades deben contemplar los costos asociados a los días de evaluación, ya que deberán trasladarse hasta Río Gallegos y afrontar alojamiento y otros gastos durante el proceso de selección.

Aun así, sostuvo que la experiencia puede convertirse en una oportunidad de desarrollo profesional y personal.

“Es una profesión que dignifica desde todo punto de vista como ser humano, servir a la sociedad”, afirmó.

Cómo inscribirse al ciclo 2027

La inscripción para el Ciclo Lectivo 2027 ya se encuentra abierta. La primera instancia se realiza mediante un formulario online en el que los interesados deben completar sus datos y presentar la documentación requerida.

El formulario de inscripción está disponible en: https://forms.gle/v7uFrSuhvuyy7Qzo6

Para realizar consultas, la Escuela de Cadetes habilitó exclusivamente el WhatsApp 2966-626199 y el correo electrónico inscripciones.dec@policiadesantacruz.gob.ar.

Los jóvenes del interior provincial también pueden acercarse a cualquier dependencia policial para obtener información y orientación sobre el proceso.

La convocatoria apunta a incorporar a una nueva camada de futuros oficiales que comenzará su formación en 2027. Para la institución, el desafío no pasa solamente por sumar nuevos integrantes, sino por formar durante tres años a quienes tendrán por delante una carrera profesional extensa y una responsabilidad directa frente a la sociedad santacruceña.

En palabras de Almendra, el objetivo es que quienes ingresen puedan “encontrarse con la profesión” durante el proceso de formación.