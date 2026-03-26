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Convocada por el Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos, este fin de semana se desarrollará una colecta externa y registro de donantes de médula ósea.

La colecta se realizará este sábado 28 de marzo de 08:00 a 12:30 en las instalaciones de la Iglesia Universal, ubicada en Chacabuco 143 en Río Gallegos.

Los requisitos son ser mayor de edad, presentar DNI, desayunar liviano (sin lácteos, sin grasas), pesar como mínimo 50 Kg. y gozar de buena salud.

El Dr. José Gutiérrez, responsable del Centro Regional de Hemoterapia, explicó en Radio LU12 AM680: “Para donar sangre la persona, primero tiene que sentirse sana y segundo, debe querer hacerlo, sentirse sana y ser consciente de si ha estado expuesto a factores de riesgo. Por ejemplo, si ha estado expuesto a riesgo de transmisiones sexuales por sexo con personas desconocidas, si se ha hecho estudios y presenta algún tipo de patología, por ejemplo, puede ser Hepatitis B o Hepatitis C que haya salido positivo y sabe que no puede ser donante de sangre porque se contagia por fluidos corporales”.

José Gutiérrez, titular del área de Hemoterapia del Hospital Regional.

“Hay otras enfermedades que también son condicionantes. Por ejemplo, un diabético tipo 1 no puede ser donante de sangre, sin embargo uno tipo 2, sí puede ser donante. Hipertensión, diabetes, obesidad e hipertiroidismo son las patologías, de acuerdo a mi experiencia médica, que más vemos en nuestra comunidad en Río Gallegos”, mencionó.

Al respecto, indicó que quien presenta hipotiroidismo o hipertensión puede ser donante.

Gutiérrez recordó: “Una vez que se llena una planilla de entrevista, un profesional los evalúa, ve cuál es el estado de salud de ese donante, los riesgos que hay de donación y posteriormente, van a la donación”.

Además, acotó: “Se aconseja hidratarse muy bien antes de ir a donar sangre y tengamos en cuenta que estamos en un clima frío y el frío produce vasoconstricción, lo que significa que achica los vasos. Lo que tenemos que hacer es tratar de estar en un ambiente cálido, en un ambiente donde pueda relajarse bien el vaso sanguíneo y pueda mostrarse”.

Tipos de ayunos

Con respecto a los ayunos, el Dr. Gutiérrez diferenció el ayuno para una extracción de sangre que tiene como objetivo un estudio de laboratorio y el que tiene como fin la donación de sangre.

“El ayuno para un laboratorio es un método complementario que es de utilidad para hacer determinaciones a nivel sanguíneo, en este caso hacen otras determinaciones a nivel sanguíneo y detectan cosas de acuerdo a los reactivos que ellos tienen. Esto significa que necesitan un ayuno determinado de tantas horas, inclusive para poder realizar esos estudios y que no tengan interferencia en esos estudios”, señaló.

En tanto que en el ayuno para la donación de sangre se solicita “que no consuma lácteos, grasas, pan con grasa, pan con chicharrón, esas cosas. Pero es conveniente que la persona que va a donar sangre, antes de donar, pueda tomar un té, un café, unos mates, puede comer galletas de agua, mermelada. Inclusive, pueden comer fruta”.

“Lo que nos interesa es que los glóbulos rojos estén bien, que estén viables y que la unidad de sangre sea estudiada como corresponde para que tenga todos los niveles de seguridad que nos exige la ley 22.990 que es la ley Nacional de Sangre y las buenas prácticas que hacen a la medicina”, cerró.