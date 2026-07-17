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Referentes de Bienestar Arte + Salud realizarán este sábado 18 de julio una nueva propuesta denominada “Bienestar paso a paso: Caminando con tus emociones: El laboratorio que llevamos dentro”, en Río Gallegos. La actividad comenzará a las 10 de la mañana y contará con el acompañamiento de la bioquímica Daniela Oberto.

Radio LU12 AM680 dialogó con la arquitecta Laura Lebati y el doctor Andrés Corigliano, integrantes de la agrupación y organizadores de la iniciativa, quienes explicaron que la caminata busca generar un espacio de encuentro para reflexionar sobre las emociones, el cuerpo y la salud integral, desde una mirada que trasciende la atención médica tradicional.

“Nosotros lo que pedimos, si quieren y pueden, porque está bastante difícil el tema, una colaboración, porque hacemos un desayuno, pero la realidad es que es gratuita”, señalaron los profesionales.

Lebati explicó que esta propuesta nació como una forma diferente de abordar la salud: “Eligen una caminata como punto de encuentro para hablar de bienestar y de emociones. Esta es la caminata número 15, más o menos, siempre invitando a algún profesional de la salud para hablar de esto”.

En ese sentido, destacó la importancia de salir de los espacios tradicionales de consulta: “No encontrás solamente salud en un consultorio médico, sino que hay un montón de otras cosas a las cuales le tenemos que prestar atención y por eso es importante hablar con los profesionales de la salud, salir de esos espacios tan acartonados, bajarlo a tierra y prestarle atención a otras cosas”.

Por su parte, Corigliano remarcó el valor del movimiento como una herramienta preventiva y vinculada al bienestar emocional. “Fuimos creados para movernos. El movimiento nos permite avanzar, pero no solamente en lo que tiene que ver con centímetros o metros, sino lo que tiene que ver con nuestra cabeza”, precisó.

Además, sostuvo que la actividad física y otras prácticas tienen un impacto comprobado sobre el estrés: “Está comprobado ya que la actividad física y la meditación son excelentes para bajar lo que tiene que ver con el cortisol y la ansiedad”.

El profesional detalló que la caminata funciona también como una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias fuera de los ámbitos habituales: “Hoy el hecho de invitar a movernos es una excusa de charlar con gente que te acerque información de calidad y no charlar a través de un escritorio”.

“El laboratorio que llevamos dentro”

En cuanto al eje central de la actividad, Corigliano explicó el significado del concepto que da nombre a la propuesta y cómo las emociones tienen una relación directa con los procesos del organismo.

“Cada una de las emociones dispara un montón de hormonas, neurotransmisores que son medibles. Pero la ventaja que tenemos es que nosotros, a partir de distintas actividades y a partir de distintos pensamientos, podemos generarlas. Y es eso lo que vamos a tratar de aprender el sábado”, puntualizó.

En tal aspecto, agregó: “Independientemente de lo que nos pase, nosotros mismos somos nuestros artesanos de ese laboratorio”.

En otro tramo de la entrevista, Laura Lebati relacionó la propuesta con el contexto actual y las emociones generadas por el Mundial de fútbol. “Nos viene al pelo que la fecha esté justo en este marco del Mundial , de lo feliz que nos estamos sintiendo (…) eso cambia nuestra salud”, ponderó.

La arquitecta añadió que la intención es ponerle una explicación científica a esas sensaciones cotidianas: “Empezar a ponerle nombre a eso, que es lo que Daniela nos va a venir a ofrecer, pero con palabras muy simples”.

Corigliano, en tanto, invitó a prestar atención a aquellas señales que muchas veces pasan desapercibidas. “Los pensamientos que son recurrentes, el hecho de no poder descansar, ese estrés y cortisol es lo que va a disparar después un montón de otras cosas. Entonces, estar atento a lo que nos pasa para tratar de intervenir con esas cosas”, esbozó.

Una caminata abierta para compartir experiencias

Ante la consulta acerca de quienes dudan de los beneficios de participar, Lebati hizo hincapié en el valor del encuentro con otras personas: “Es muy importante encontrarse con un otro que seguramente le pasa lo mismo que a vos. Simplemente tenés que empezar a charlar y encontrar esos espacios”.

La referente indicó que la actividad mantiene una dinámica accesible para todos los participantes: “Nosotros a las 10 arrancamos, siempre hacemos el mismo camino, y más de una vez nos ha pasado que vienen los rezagados y se suman a donde nos encuentren”.

El cierre también forma parte de la experiencia: “Cuando volvemos el cierre lo hacemos con un desayuno y la verdad que la gente no se quiere ir”, comentó, al tiempo que añadió: “Eso es maravilloso, ese es un termómetro divino”.

Consurso fotográfico de Bienestar Arte + Salud

A su vez, Lebati mencionó otra iniciativa vinculada al arte y la salud: “Junto a la Fundación San Juan Bosco lanzamos el segundo concurso fotográfico que quiere visualizar la salud integral en las fotografías y esas fotos después se van a exhibir tanto en San Juan Bosco como en Medisur”.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar del concurso fotográfico, cuyas inscripciones estarán abiertas durante los próximos meses. “Vamos a estar recibiendo fotografías hasta septiembre. Las bases están en nuestra página de Instagram, bienestar.arte.salud. Y hay categorías para profesionales y para aficionados”, concluyó.