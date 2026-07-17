Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A dos días de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Radio LU12 AM680 Río Gallegos dialogó con Rocío Romero Otero, una española oriunda de La Coruña, Galicia, quien habló de cómo vive la previa del esperado partido entre dos países unidos por profundos lazos culturales, familiares y deportivos.

El encuentro que definirá al campeón del mundo se disputará este domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Rocío reconoció que, aunque nació en España, su vínculo con Argentina hace que acompañe a la Selección albiceleste en este duelo histórico.

“Hay dos respuestas a esta pregunta. Una es cómo lo está viviendo España y otra es cómo lo estoy viviendo yo”, explicó durante la entrevista. Sobre el clima en su país, señaló que se atraviesa con “mucha emoción, mucha ilusión” por volver a una final mundialista y por la particularidad de enfrentar a un seleccionado con el que existen tantos vínculos.

“En España hay mucho argentino. Y precisamente donde vivo yo, en Galicia, está lleno de argentinos. Entonces, claro, entre que justo se da esta final y que las dos selecciones llegaron desde semifinales con mucho apoyo, hay una mezcla de españoles y argentinos por el medio”, dijo.

La española oriunda de La Coruña, Galicia, fotografiándose con un paquete de yerba mate.

La española mencionó que el sentimiento hacia el partido también está atravesado por la identidad gallega y por su historia personal. “Galicia, como otras comunidades autónomas de España, como puede ser Cataluña, País Vasco, etcétera, sí que es verdad que tenemos una identidad propia muy diferenciada de la española común”, comentó.

En ese sentido, sostuvo que existen distintas formas de sentirse representado y que su postura está vinculada con sus propios afectos. “Yo siempre digo: yo el Mundial, soy superfanática del Deportivo de La Coruña. Entre lo deportivo y la situación política que existe realmente en Galicia, yo simpatizo más con Argentina, chicos, ¿qué queréis que os diga?”, afirmó.

Además, destacó la importancia de Lionel Scaloni en la ciudad gallega, donde es una figura muy querida por su pasado como jugador y por su presente como entrenador campeón del mundo.

“Los vídeos que se están viendo con la camiseta de Scaloni son de este año. El Deportivo ascendió de segunda división a primera y todavía a día de hoy se ven camisetas nuevas de esta temporada con la gente que le pone el nombre de Scaloni, porque Scaloni es una figura muy querida en Coruña”, contó.

A propósito de su elección para la final, fue contundente: “Si existiese una selección gallega, yo a tope con Galicia. Pero en esta situación, con mi situación personal, voy con Argentina”.

Una relación histórica entre Galicia y Argentina

Rocío también hizo referencia a los vínculos históricos entre ambos países y al intercambio permanente de comunidades. “Hay mucha historia de España, de gallegos que Argentina abrazó y recibió. Y ahora viceversa en estos últimos años, España recibiendo muchos argentinos”, señaló.

Para ella, la final no debe vivirse desde la rivalidad negativa, sino desde la posibilidad de compartir una celebración deportiva. “A mí este partido me gusta especialmente porque no siento una rivalidad fea, sino una rivalidad sana, donde gane quien gane me voy a alegrar”, enfatizó.

Y agregó: “Al final lo bonito del deporte, con toda la porquería que tiene por detrás, es quedarnos con eso: los vínculos bonitos entre diferentes países, diferentes selecciones”.

La mirada sobre Messi en España

Durante la charla, Romero Otero analizó cómo se vive en España la presencia de Lionel Messi en una nueva final mundialista. Precisó que la percepción del capitán argentino varía según la relación de cada sector con el Barcelona y el Real Madrid.

“Yo creo que la afición y la prensa que empatiza más con el Barça está más en el discurso de que sigue siendo el mejor jugador de la historia del club, se le sigue ensalzando y se le tiene mucho cariño a su figura”, indicó.

En cuanto a las críticas que todavía existen, aclaró: “Opiniones y miradas hay tantas como personas con boca y para hablar. Pero yo diría que en general se le tiene más cariño que no”.

“No siento una rivalidad fea, sino una rivalidad sana”, sostuvo Rocío al referirse al duelo entre las selecciones de Argentina y España.

Rocío todavía no definió dónde observará el partido, aunque reconoció que la opción más probable es compartirlo junto a argentinos residentes en La Coruña.

“Tengo dos opciones. Una es quedarme tranquila y verlo en mi casa, que ya la descarto, pero bueno, sería una opción. Y la otra es irme a una peña argentina que conozco, que hay un bar en la zona del barrio de mis papás, a verlo allá con ellos”, puntualizó.

Entre risas, contó una particularidad que refleja su elección: “Yo no tengo camiseta de España, solo tengo la remera argentina, que la tengo puesta ahora mismo”. Aunque buscará mantener una postura equilibrada, resumió su sentimiento con una frase: “Yo dividida siempre”.

Antes de despedirse de LU12 AM680, aseguró que compartirá imágenes de los festejos del domingo, sin importar el resultado. “Las dos las amo”, subrayó. Finalmente, dejó un mensaje que resume su manera de vivir esta final: “Aguante Argentina, arriba España y fuerza Depor”.

Leé más notas de La Opinión Austral