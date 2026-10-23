Un video del vecino Horacio Huecke, conocido en Río Gallegos por sus acciones solidarias, se viralizó recientemente en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo el sexagenario se interpone entre dos jóvenes que estaban peleando en la Plaza San Martín de la capital santacruceña. El hecho ocurrió cuando se dirigía, acompañado de una de sus hijas, a llevar a su nieta a la Escuela Primaria Nº 1.

La locutora Gisela Castillo recibió al vecino Horacio Huecke en los estudios de Radio LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Estaba dejando a mi nieta como todos los días a la una de la tarde en la escuela, bajábamos con la ‘Pepa’ y la ‘Pepa’ me dice: ‘Papá, se están peleando esos dos chicos. Llamamos a la policía’ y yo dije: ‘No, no, mientras llamamos a la policía y viene, capaz que termina en una tragedia’. Un golpe, se cae uno con los chicos, dos familias destrozadas, un chico preso, el otro fallecido. Creo que en esos segundos no pensé lo que podría haber pasado, tomé la opción de ir y separarlos, por suerte los chicos se separaron ahí nomás”, relató Huecke en los estudios de Radio LU12 AM680.

Su accionar recibió una inesperada respuesta negativa. “Me abuchearon, me gritaban, la mayoría de los que estaban ahí, porque paré la pelea, fue una cosa horrible porque había gente mayor. Había un muchacho en una bicicleta, de unos 45-50 años que estaba mirando en vez de separarlos, poca empatía, esos chiquitos eran menores. No sabía qué decir entonces dije: ‘Miren, soy policía, o paran ya o llamo al patrullero’”, contó.

Luego, añadió, se acercaron dos jóvenes con camisetas de Boca y lo increparon. “Me dicen: ‘¿Qué hacés? Vigilante, ¿qué te metés?’. Ahí puse la mano dura, le dije: ‘Mirá, loco, yo soy hincha de Boca igual que vos, te digo la verdad, no soy policía, solamente lo hice para que no se peguen. Soy papá, soy abuelo’. Me miraban y me dijeron: ‘No, pero no tenés por qué meterte, ellos se tenían bronca’. Y vino una chica y dijo: ‘Che, dejenlo, es una persona mayor’. Los chicos me dieron la mano y se fueron”, completó.

Huecke lamentó también lo que representó esa pelea en pleno espacio público. “Mi nieta, que tiene ocho años y varios chiquitos estaban en la vereda y vieron cómo se pegaban esos chicos. Es feo para la sociedad que chicos que están entrando a la primaria vean que en nuestra plaza San Martín, en pleno centro, ocurren esas manifestaciones”, señaló.

“Creo que fue una situación ante la cual cualquier papá o abuelo, se mete”. HORACIO HUECKE

Consultado sobre la ausencia de la Guardia Urbana, mencionó: “Siempre está la Guardia Urbana, justo en ese momento estaría en otro sector”.

Huecke observó que “Gallegos creció mucho y en los días lindos, tendría que haber más presencia policial. Si está la Guardia Urbana, los jóvenes creo que no tomarían esa actitud y evitaríamos que se lastimen o que termine en alguna tragedia, lamentablemente ya ha ocurrido acá, y estas peleas, si uno ve las redes sociales, están muy presentes en Río Gallegos”.

Afortunadamente el conflicto no pasó a mayores, sobre lo cual Huecke manifestó: “Dios siempre me acompaña, siempre pongo las cosas en manos de Dios, no fue para tanto, se viralizó porque las redes sociales viralizan todo, te sacan un video y te ponen algo bueno o malo, pero creo que fue una situación ante la cual cualquier papá o abuelo, se mete”.

También recordó lo que sucedió hace varios años cuando fue a buscar a una de sus hijas a la salida del boliche. “Estaba sentado en el auto esperándola, había una pelea, pero ahí eran como cinco o seis contra uno, y me bajé, lo saqué al chico y lo subí en un taxi porque lo estaban lastimando mal. Después, no me acuerdo si fue el papá o el mismo chico, a los dos o tres días vino a la inmobiliaria a agradecerme por lo que había hecho. Creo que ya está en los genes de uno que no poder hacerse el salame“.

“A uno no le gustaría que a un hijo o a un nieto le pase eso o que termine en una tragedia, si volviera a suceder, no lo pensaría de vuelta y me metería, lamentablemente es mi forma de ser”, concluyó.