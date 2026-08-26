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Bajo una leve llovizna y en pleno centro de Río Gallegos, en la tarde de este miércoles, una joven pareja se comprometió en matrimonio.

Minutos después de las 17:00, Andrés Cabañas invitó a Giuliana Infante a merender en una confitería céntrica, la propuesta fue la excusa perfecta para darle la sorpresa.

El lugar elegido para el pedido de matrimonio fue debajo de la pantalla gigante de La Opinión Austral, ubicada en Don Bosco y avenida San Martín, donde estaba proyectandose un video con fotografías de la pareja y una última placa final con la pregunta más importante: “¿Te queres casar conmigo?”.

Ante la atenta mirada de los vecinos, Andrés procedió a arrodillarse y realizar formalmente la propuesta que su, ahora, prometida en casamiento, aceptó.

Detrás, llegó Gisela Castillo, madre de la novia y locutora de Radio LU12 AM680, quien realizó la entrega de un ramo de flores.

En el medio del tráfico de autos, los vecinos acompañaron la alegría haciendo sonar las bocinas.

Asombro de la novia

“No me lo esperaba”, expresó Giuliana a La Opinión Austral al tiempo que reveló que la excusa para salir había sido la merienda. “Quería ir a comer”, mencionó entre risas.

“Estaba muy nervioso, encima se nos cruzaron un montón de cosas, se hizo largo”, reconoció Andrés sobre lo que fueron los momentos previos al pedido de matrimonio.

La futura esposa manifestó: “Nos conocimos en el 2024 y veníamos planeando casarnos, era un idea bastante lejana y lo veníamos postergando, pero entre idas y vueltas, acordamos y se dio”.

“Esto no me lo esperaba”, insistió aún en shock por la sorpresa.

“Es algo que quería y anhelaba mucho”, reconoció Andrés. “Estoy muy feliz”, selló.

La fecha para el matrimonio ya está fijada: 11 de septiembre. “Estamos en los últimos detalles, falta afinar un par de cosas”, mencionó el futuro esposo.

Como último mensaje, Giuliana le expresó en la transmisión en vivo de La Opinión Austral: “Lo amo un montón y esto no me lo esperaba” y él le respondió: “La amo mucho y es el amor de mi vida”.