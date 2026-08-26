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El Gobierno de Tierra del Fuego denunció y repudió la presencia de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por la administración nacional. La provincia cuestionó la operación del VS Promise y reclamó al Gobierno nacional que explique bajo qué criterios autorizó el amarre de la embarcación.

El Ejecutivo fueguino consideró que la situación es especialmente grave por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. En un comunicado, sostuvo que resulta “inadmisible” que un buque con bandera del Reino Unido opere en el puerto de la capital provincial mientras ese país mantiene la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Desde el Gobierno aclararon que el VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para aprovisionarse.

En una entrevista concedida a LU12 AM680, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, detalló los alcances del hecho, la responsabilidad de la intervención nacional y el escenario geopolítico en el que se enmarca.

Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary.

La presencia del buque de bandera británica en el puerto de Ushuaia se da en medio del reclamo constante de Tierra del Fuego en defensa de la soberanía nacional, en un contexto donde el Reino Unido busca acelerar de forma unilateral la explotación hidrocarburífera en el archipiélago. Las intenciones en torno al yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas, se remontan a 2010 con los descubrimientos de la firma Rockhopper Exploration, pero el plan cobró un impulso decisivo tras la reciente alianza estratégica firmada con la operadora israelí Navitas Petroleum.

El proyecto prevé una inversión inicial de más de 2.000 millones de dólares para la fase de desarrollo, apuntando a iniciar las perforaciones operativas hacia 2027 y lograr la extracción del primer barril de crudo en 2028. Se calcula que el yacimiento alberga reservas recuperables superiores a los 900 millones de barriles, con una capacidad de producción proyectada de hasta 180.000 barriles diarios. Este despliegue en aguas bajo disputa no solo constituye una violación flagrante a la legislación argentina y a las resoluciones de la ONU, sino que amenaza con otorgarle a la administración colonial una autosuficiencia financiera inédita.

LU12 AM680: ¿Cómo analizan el revuelo generado por la presencia de este buque petrolero británico en la provincia?

Andrés Dachary: Uno esperaba otro tipo de respuesta por parte de los interventores. El puerto es competencia de Tierra del Fuego, pero se encuentra intervenido de manera ilegal por el Gobierno nacional desde enero del año pasado, en una causa que hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fueron los propios interventores quienes permitieron el amarre de este petrolero de bandera británica. El puerto de Ushuaia está a 200 metros del centro neurálgico de la ciudad, por lo que es visible para todos.

Frente a nuestra denuncia, estuvimos expectantes sobre la justificación. Por un lado, el interventor sostuvo que no ingresó con bandera británica sino de la Isla de Man, como si fuera un atenuante, cuando en realidad la Isla de Man es una posesión directa del monarca británico. Por otro lado, el vocero presidencial brindó una conferencia de prensa donde intentó responsabilizar a Tierra del Fuego y provocó sugiriendo que debíamos ver esto como una “oportunidad económica”.

El posteo del funcionario fueguino.

LU12 AM680: El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que el Gobierno de Tierra del Fuego autorizó la operación y sabía que se trataba de un buque inglés

Andrés Dachary: No es así. Lo explicaron los equipos de la Secretaría de Hidrocarburos: el barco formaba parte de un proceso de exportación de los consorcios que operan en el norte de la provincia. La intervención de los funcionarios provinciales se limita a la certificación de origen, donde se controla la cantidad de petróleo exportado y se emite el certificado. Nada tiene que ver con validar la bandera del buque, proceso que se realiza mediante una monoboya que no es competencia de la provincia.

Estamos revisando las normas provinciales. Nunca en la historia de Tierra del Fuego a ninguna autoridad portuaria se le ocurrió dejar ingresar un buque petrolero británico; esta gente sí lo hizo. Necesitamos una ley específica que lo prohíba y estamos trabajando en eso. La respuesta del Gobierno nacional es increíble, pero se da en un contexto generalizado, luego de la caída de la ley de extranjerización de tierras y bajo un presidente que se declaró admirador de Margaret Thatcher.

LU12 AM680: ¿Qué consecuencias tiene el atraque de este buque de bandera británica en un puerto fueguino?

Andrés Dachary: Es un golpe extremadamente duro, no solo en términos simbólicos por suceder en la capital de la provincia que tiene jurisdicción sobre las Islas Malvinas. Esto se suma a la reciente navegación de un buque de guerra británico por el estrecho de Magallanes incumpliendo los Acuerdos de Madrid I y II, hecho que denunciamos y que la Cancillería ratificó.

Aceptar esto significa avalar un esquema logístico en un momento crítico. En dos años, Malvinas estará en condiciones de iniciar la explotación petrolera en el proyecto Sea Lion. Hoy las islas viven de las licencias ilegítimas de pesca, que generan el 55% de su PBI. Si se le suman los ingresos por hidrocarburos, Malvinas pasa a ser completamente superavitaria. Cada vez será más difícil la reapertura de negociaciones, justamente cuando el costo económico de mantener las islas era un punto de discusión en el Reino Unido.

Pablo Quirno, el canciller argentino.

LU12 AM680: El destino final del buque era Estados Unidos, ¿considera que hay una decisión política del Gobierno nacional al permitir su ingreso?

Andrés Dachary: Dimos la oportunidad de que admitieran un error para corregirlo, pero el Gobierno nacional decidió redoblar la apuesta. Hay una contradicción flagrante a la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Si quienes ocupan los cargos de decisión en el puerto y el vocero presidencial dicen que “no está prohibido, está permitido”, es una situación extremadamente grave para la defensa de la soberanía. No tiene sentido homenajear a nuestros veteranos el 2 de abril si luego se abren las puertas a estas situaciones.

LU12 AM680: ¿Qué medidas se van a tomar hacia adelante?

Andrés Dachary: El gobernador nos pidió revisar todo el marco normativo nacional y provincial para evitar un reingreso y prevenir situaciones similares. Antes primaba el sentido común de no actuar en contra de nuestros intereses nacionales ni de la causa Malvinas, pero hoy esas premisas se han alterado.

LU12 AM680: ¿Van a seguir reclamando ante la intervención del puerto de Ushuaia?

Andrés Dachary: La recuperación de la administración del puerto es medular para nosotros, no solo por la gestión de los recursos económicos generados, sino por la situación laboral de cientos de trabajadores a quienes se les impide ingresar a sus puestos de trabajo. Al tratarse de un conflicto entre jurisdicciones, la competencia es de la Corte Suprema. Esperamos que se expida con la mayor celeridad posible.

LU12 AM680: ¿Mantuvieron conversaciones con las empresas petroleras involucradas?

Andrés Dachary: Las autoridades de Hidrocarburos están revisando todo el procedimiento. En caso de detectarse algún incumplimiento o irregularidad por parte de los actores intervinientes, se actuará en consecuencia, además de tomar los recaudos normativos necesarios para que no vuelva a repetirse.