Desde hace un mes, se habilitó el permiso para comprar los productos de “línea blanca” como lavarropas, secarropas, heladeras, freezers, cocinas, microondas, aires acondicionados y termotanques en Chile e ingresarlos a Argentina.

La resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indica que “los argentinos o residentes mayores de 16 años pueden registrar una unidad por año calendario de aquellos productos no incluidos previamente en la Resolución ANA N.º 3.751/94″. De esta manera, es posible adquirir artefactos de línea blanca para uso personal, con el correspondiente pago de las cargas impositivas que pueden alcanzar hasta el 65% del valor declarado y aún así el valor total es menor al de Argentina.

Respecto al movimiento comercios, Horacio Huecke, quien realiza tours de compras desde Río Gallegos hacia Punta Arenas, comentó en Radio LU12 AM680: “Durante el invierno no viajamos por la ruta, pero la semana pasada retomamos y ya fuimos con la traffic llena. Este fin de semana también ya tenemos el cupo completo”.

“La diferencia de precios en ropa, juguetes, línea blanca, en lo que se te ocurra, es una locura”, afirmó.

“Las familias van y por muy poca plata visten a los chicos, a los nietos, hay camperas de buena calidad por 29.000 pesos argentinos, zapatos de marca por 70.000, que acá están a 180.000”, describió.

Entre los artículos que llamaron su atención, mencionó una heladera con dos puertas y televisor en una de ellas. Además, hacia hielo. El costo del producto era de 2.200.000 pesos chilenos. “Sumando los impuestos, que son un 57%, te queda en 3.500.000 pesos chilenos, que serían alrededor de 350.000 pesos argentinos. Acá esa heladera debe estar entre 9 y 10 millones de pesos, si es que la conseguís”.

“Y después, una heladera más básica, que acá cuesta 1.600.000 o 1.700.000, allá la pagas 350.000 pesos argentinos”, acotó.

En particular, sobre el último fin de semana largo que hubo, señaló: “Fue un éxodo. Los argentinos barrieron con los juguetes. Una muñeca que acá vale entre 40.000 o 70.000, allá estaba a 14.000 pesos argentinos”.

Cómo realizar el trámite

Si bien Huecke sólo realiza transporte de personas, se refirió al trámite que se debe realizar para adquirir un artículo de línea blanca. “Tenés que completar un formulario online, el OM2153-A, desde el sitio de ARCA en la sección ‘Viajeros’. Cargas la compra como uso particular. Eso se permite una vez al año por persona mayor de 16 años. Te calcula el impuesto online, imprimís el comprobante o lo llevás en el celular y lo presentas en la frontera cuando pasas”, explicó.

Cabe recordar que la franquicia terrestre es de US$300 por persona, por lo que al superar ese monto se grava con la escala específica de ARCA.