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Vecinos, referentes barriales y merenderos de distintos puntos de la capital santacruceña están llevando adelante colectas de juguetes en buen estado, insumos para la merienda y ropa y pañales para bebés prematuros para entregar en el marco del Día del Niño que se celebra este domingo 16 de agosto.

Cabe mencionar que no todas las actividades tendrán lugar este domingo, algunas se realizarán a fines de agosto o principios de septiembre.

Graciela Suárez, fundadora de la Red de Mujeres Solidarias, convocó a través de las redes sociales a la comunidad a colaborar con los insumos para una hamburgueseada.

En febrero, Graciela Suárez tuvo que intervenida quirúrgicamente y le amputaron parte de su pierna izquierda. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“No quiero dejar de hacerle algo a los niños del barrio para festejar su día el sábado que viene. Ellos me preguntan si voy a hacer alguna actividad por el día del niño pero lamentablemente no puedo por mis limitaciones, entonces decidimos hacer unas hamburguesas caseras, que son más económicas y rinden más, con gaseosas o jugo”, explicó Suárez, quien a pesar de estar recuperándose de la amputación parcial de una de sus piernas sigue llevando adelante acciones solidarias.

“Amigos, necesito su colaboración por más pequeña que sea, es opcional, con carne picada, harina para hacer el pan, huevos, mayonesa, gaseosas jugo, tomates”, señaló. El teléfono de contacto para colaborar es 2966-672834.

Una campaña en homenaje

Por su parte, la vecina Silvia Cortes está llevando adelante una colecta de juguetes, ropa y pañales para bebés prematuros para entregarlos a los niños que se encuentren internados en el hospital.

Este 17 de agosto, Morena cumpliría 15 años y su familia inició una colecta de juguetes para que “el amor de Morena siga iluminando muchas vidas”.

La acción es un homenaje a Morena, la hija de Silvia que el 17 de agosto cumpliría 15 años.

Las donaciones serán recepcionadas en Kirchner 780, local 19 A.

Desde el Merendero Manos de Ayuda, que se ubica en el Barrio Bicentenario 2, en calles 60 y 19, están reuniendo golosinas, juguitos, juguetes. Las donaciones se pueden entregar a la Escuela Provincial de Danzas, sita en Ramón y Cajal 63 o en el merendero.

“Está abierta la propuesta a quien quiera traer una actividad para compartir con los chicos”, manifestó Cecilia Romero en Radio LU12 AM680. El contacto es 2966-234827.

Más colectas

En el barrio Madres a la lucha, el Merendero Sonrisas Poderosas está llevando adelante una colecta de juguetes en buen estado.

Para colaborar se pueden realizar donaciones al alias sonrisaspoderosas a nombre Verónica Ruiz, para la compra de insumos para las meriendas de cada día.

Para coordinar la entrega de juguetes, comunicarse al 2966-409601 con Mabel.

Por su parte, Adrián Aguilar, referente del barrio Chimen Aike, inició una colecta solidaria de juguetes para entregarles a los niños de la zona. Reciben juguetes nuevos o en buen estado, juegos de mesa, bloques. El contacto es 2966-217840.

En el barrio Bicentenario 1, el Merendero Sonrisas del Sur quiere festejar el Día del Niño con juegos, merienda y sorpresas. Piden la colaboración de la comunidad con golosinas y snacks, jugos y gaseosas, ingredientes para la merienda como leche, cacao y galletitas, o cualquier aporte.

La actividad se realizará la primera semana de septiembre y las donaciones se pueden acercar a calle 11 y 42 o coordinando al 2966-471305. También se recibirán en Showroom Magna, sito en Don Bosco 307, de 10:30 a 20:30.

Mientras que el Merendero Ayudar es vivir, también del barrio Bicentenario 1, está realizando una colecta de peluches, autitos, juegos didácticos, pelotas y muñecas.

El evento se realizará entre el último domingo de agosto y el primero de septiembre.

Para colaborar, contactarse al 2966-705896 con Laura.

Por último, el Merendero Rayito de Luz del mismo barrio están reuniendo leche, chocolate, galletitas y golosinas. La entrega de donaciones se pueden coordinar al 2966-522846.