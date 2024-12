Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una comitiva integrada por la gobernadora del Distrito o3, Gerarda Ricciardi; el jefe de zona, Nazareno Lapegna; el exgobernador, Gervasio Rosales; el presidente del Club de Leones de Río Gallegos, Sixto Robles; y la secretaria del club, Flora Peizzie, visitaron el Grupo La Opinión Austral.

El presidente del club, Sixto Robles.

“El Club de Leones es la organización más linda y más grande del mundo”, expresó Robles, en los estudios de radio LU12 AM680, y explicó que hay ocho causas en las que trabajan a nivel mundial y a nivel local, cada club es autónomo.

Los leones con la locutora Laura Gorocito en los estudios de LU12.

En su primera visita oficial como gobernadora, Ricciardi manifestó que “es un placer para mí venir a visitar los clubes de la zona, nuestro distrito es el más extenso a nivel mundial en lo leonistico”.

En el país hay cinco distritos, y el o3 está integrado por 42 clubes, que inicia al sur de Buenos Aires y se extiende hasta Ushuaia.

La gobernadora del Distrito o3, Gerarda Ricciardi.

Rosales, quien fue gobernador 2009-2010, recordó que en esos años había 52 clubes, pero “cada día existe menos compromiso de actuar en la comunidad”. En general, señaló “falta incentivar a los pobladores a participar en las distintas ONGs para ayudar y nos hace falta”.

En este contexto, Lapegna, mencionó que se está realizando una campaña de nuevos socios. “Va muy bien, en mi caso tengo tres clubes: Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos. Los jóvenes están demostrando una nueva actitud, mostrando interés en mejorar su comunidad”, señaló. Además, adelantó que existe una planificación para formar Clubes de Leones en Tolhuin y en Puerto Santa Cruz.

La secretaria del Club de Leones, Flora Peizzie.

Sobre lo que ha sido su recorrido en los clubes del distrito, Ricciardi manifestó: “Por la situación económica de nuestro país, el desfasaje monetario que todos padecemos, estuvimos complicados. Este último tiempo estoy notando esas ganas de seguir, de poner el hombro, la situación económica sigue siendo cambiante, pero en los clubes noto que los leones tienen ganas de poner el hombro y buscar los recursos. Nosotros no somos asistenciales, nuestra obligación como león es hacer un servicio a la comunidad, tenemos que gestionar que la ayuda que necesita esa familia que no tiene obra social, que no tiene medios o por la problemática que puedan tener, buscar una solución, a lo mejor no es total, pero al menos un granito de arena podemos hacerlo. Nuestro movimiento está renaciendo nuevamente“.