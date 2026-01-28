Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La chocotorta es uno de los postres favoritos de los argentinos. Esta preparación basada en la combinación irresistible de galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema tiene su versión helada que no tiene nada que envidiarle a la propuesta original.

La elaboración casera de esta receta es cada vez más frecuente, ¿el secreto?, se trata de un helado popular, fácil de preparar y que no requiere de procesos complejos en la cocina ni ingredientes caros.

Asimismo, el uso de dulce de leche de tipo repostero, que posee una mayor densidad y concentración de sólidos lácteos, asegura una textura más viscosa y evita la formación de cristales de hielo.

La estructura de la receta requiere precisión en las temperaturas a la hora de cocinar. Se recomienda que los lácteos se encuentren a una temperatura de entre 4°C y 8°C al momento de iniciar la mezcla.

En cuanto a la conservación, el helado casero debe almacenarse en recipientes herméticos para prevenir la absorción de olores del congelador y la deshidratación de la capa superficial. La temperatura óptima de almacenamiento para mantener la elasticidad de la mezcla se sitúa por debajo de los -18°C.

Receta de helado de chocotorta

Ingredientes

400 grs de dulce de leche repostero

400 grs de queso crema

250 grs de galletitas de chocolate

200 ml de crema de leche

10 ml de esencia de vainilla o café

Cómo preparar la receta

En un recipiente de acero inoxidable, combinar el dulce de leche con el queso crema. Utilizar un batidor de mano o eléctrico a velocidad media hasta obtener una mezcla de color uniforme y sin grumos. Incorporar la esencia de vainilla o el extracto de café de forma envolvente para distribuir el perfil aromático de manera equitativa. Fragmentar las galletitas de chocolate manualmente. Añadir a la crema base. Mezclar con una espátula de silicona mediante movimientos lentos. Verter la preparación en un contenedor apto para frío. Cubrir con papel film en contacto directo con la superficie para evitar la formación de una película seca o cristales de hielo. Introducir en el congelador por un periodo mínimo de 6 horas. Se recomienda retirar el producto 5 minutos antes de servir.

