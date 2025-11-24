Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A la hora de hornear un bizcochuelo casero no existe peor sorpresa que encontrarse con una masa cruda y sin sabor. Esta preparación es un clásico de la repostería cuya receta es muy sencilla, sin embargo, a veces se cometen errores que pueden resultar en una tragedia pastelera.

El consejo más importante para obtener un bizcochuelo bien esponjoso y alto es seguir las indicaciones al pie de la letra. Agregar los ingredientes “a ojo”, o intentar tomar atajos puede arruinar la preparación.

Asimismo, es fundamental que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente antes de comenzar. Si se utilizan cuando están muy fríos pueden llegar a cortar el proceso químico necesario para lograr la esponjosidad adecuada. Entonces, es conveniente dejar la leche, los huevos y la manteca fuera de la heladera al menos media hora antes de cocinar.

La clave para ganar volumen es batir muy bien los huevos, hasta que parezcan casi una mousse. Si los huevos están a temperatura ambiente, concentrarán mas aire.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de bizcochuelo

Ingredientes

½ taza de aceite

3/4 taza de azúcar

6 huevos

c/n de harina leudante

25 grs. de manteca

Cómo preparar un bizcochuelo

Colocar en un bol los huevos, el aceite y el azúcar. Mezclar bien. Incorporar la manteca e integrar. Ir agregando harina de a poco hasta formar una masa a punto letra. Volcar la preparación en un molde para horno y cocinar a 200° durante 25/30 minutos. Para asegurarse de que esté lista, pinchar el centro con un cuchillo hasta que salga seco.

Leé más notas de La cocinera austral