La receta de chipa tradicional supo transmitirse entre generaciones y distintas regiones, hasta popularizarse en todo el territorio argentino. Es además muy fácil de preparar y no lleva ingredientes costosos, lo que los convierte en una opción atractiva para el desayuno o la merienda, irresistible cuando sirven bien calientes y crocantes.

Si bien el queso (según la variedad elegida) puede resultar más o menos económico, el resto de los ingredientes son muy accesibles.

Además, se trata de una preparación que rinde varios chipá con solo 200 gramos de queso. Para que la cocina se disfrute compartida.

Chipa receta original

Ingredientes

½ kg. de almidón de mandioca

100 grs de manteca

2 huevos grandes

120 grs. de queso cremoso

100 grs. de queso duro

1 cda de polvo para hornear

Sal a gusto

Cómo preparar chipá

Tamizar el almidón de mandioca con el polvo para hornear. Añadir la manteca fría en trozos y los quesos (el duro debe estar rallado). En otro recipiente batir los huevos y la sal. Agregar a la preparación. Amasar bien y llevar a la heladera dos o tres horas. Retirar y armar los chipa en forma de bolitas con un pequeño corte en el centro. Colocar en una fuente enmantecada y llevar al horno precalentado a fuego moderado por 20 minutos o hasta que doren.

