No todas las tortas caseras demandan procesos extensos y tiempo de horno. Una de las más demandadas en nuestro país, se destaca precisamente por estas ventajas, más allá de su exquisito sabor. Se trata de la chocotorta, una receta clásica con pasos sencillos.

La chocotorta es un postre simple a base de galletas de chocolate, dulce de leche y queso crema que pese a tratarse de una preparación “joven” en la historia de la pastelería internacional, ha logrado ubicarse entre las mejores del mundo en el rubro tortas en prestigiosos rankings.

Es práctica, fácil de preparar y muy rica. La chocotorta no requiere de horno y solo lleva tres ingredientes, aunque se le pueden agregar otros a gusto. Las galletas pueden mojarse en leche o café y también se le puede adicionar unas gotas de coñac.

Receta de chocotorta

Ingredientes

600 grs. de queso crema

600 grs. de dulce de leche repostero

un chorrito de crema de leche (opcional)

800 grs. de galletitas de chocolate

leche c/n.

Cómo preparar una chocotorta

Mezclar en un bol el queso crema con el dulce de leche repostero con la ayuda de una espátula de goma. Luego, agregar la crema de leche y revolver bien. Humedecer las galletitas en leche e intercalar colocándolas en una placa capas de galletitas humedecidas con el relleno. Refrigerar en la heladera al menos 2 horas si la vas a desmoldar. Por último, decorar con hilos de chocolate derretido y picos de dulce de leche.

