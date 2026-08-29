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La tradición de comer ñoquis de papa el día 29 de cada mes como fecha símbolo de la abundancia y la prosperidad, también puede funcionar como una invitación a degustar estas pastas caseras en los días posteriores y si es con una rica salsa, mucho mejor.

El apetito por esta receta clásica no es excluyente a la fecha tradicional y buen puede aprovecharse para cocinarla a fin de mes, cuando el presupuesto es más acotado y los platos económicos le ganan a las grandes producciones culinarias.

Para el armado básico solo se requiere de harina, papas, un huevo, sal y pimienta. Con estos cinco ingredientes se tiene lista la masa para los ñoquis, claro que se pueden agregar muchos más a gusto.

A la hora de elegir la salsa, las más populares mandan. La salsa blanca o bechamel cumple con la regla de las tres B: buena, bonita y barata.

Ñoquis de papa receta

Ingredientes

300 gramos de harina 0000

Un kilo de papas

Un huevo

Sal

Pimienta

Cómo preparar ñoquis de papa

Hervir en una olla las papas sin pelar la cáscara. Una vez blandas, retirar y pelar. Pisar las papas con tenedor o pisapapa hasta formar un puré. Agregar sal y pimienta. Agregar el huevo y, en tres partes, la harina. Unir con los dedos la mezcla, sin amasar. Una vez incorporada la papa con el huevo y toda la harina, amasar hasta formar un bollo. Formar tiras de masa y recortar bolitas, es decir, los ñoquis. Cocinar en agua hirviendo, no tardan más de tres minutos en subir. Cuando llegan a la superficie, están listos para retirar y combinar con la salsa blanca.

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