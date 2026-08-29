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La tradición de comer ñoquis de papa el día 29 de cada mes como fecha símbolo de la abundancia y la prosperidad, también puede funcionar como una invitación a degustar estas pastas caseras en los días posteriores y si es con una rica salsa, mucho mejor.
El apetito por esta receta clásica no es excluyente a la fecha tradicional y buen puede aprovecharse para cocinarla a fin de mes, cuando el presupuesto es más acotado y los platos económicos le ganan a las grandes producciones culinarias.
Para el armado básico solo se requiere de harina, papas, un huevo, sal y pimienta. Con estos cinco ingredientes se tiene lista la masa para los ñoquis, claro que se pueden agregar muchos más a gusto.
A la hora de elegir la salsa, las más populares mandan. La salsa blanca o bechamel cumple con la regla de las tres B: buena, bonita y barata.
Ñoquis de papa receta
Ingredientes
- 300 gramos de harina 0000
- Un kilo de papas
- Un huevo
- Sal
- Pimienta
Cómo preparar ñoquis de papa
- Hervir en una olla las papas sin pelar la cáscara. Una vez blandas, retirar y pelar.
- Pisar las papas con tenedor o pisapapa hasta formar un puré. Agregar sal y pimienta.
- Agregar el huevo y, en tres partes, la harina. Unir con los dedos la mezcla, sin amasar.
- Una vez incorporada la papa con el huevo y toda la harina, amasar hasta formar un bollo.
- Formar tiras de masa y recortar bolitas, es decir, los ñoquis.
- Cocinar en agua hirviendo, no tardan más de tres minutos en subir. Cuando llegan a la superficie, están listos para retirar y combinar con la salsa blanca.
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